Así diseña el gobierno los operativos para blindar Sinaloa tras salida de Rubén Rocha Moya

Soldados del Ejército Mexicano realizan un operativo en calles de Sinaloa, Culiacán (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

“Venimos a garantizar que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades del estado (Sinaloa) y que la gobernadora Yeraldine tendrá todo el apoyo del Gobierno de México”, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, luego de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal luego de que Estados Unidos lo señaló por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Por su parte, durante una conferencia de prensa desde Culiacán, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló las acciones que serán realizadas en la entidad.

PUBLICIDAD

Tres ejes para blinda Sinaloa

El funcionario destacó que hay tres ejes para la seguridad en la entidad ahora gobernada por Yeraldine Bonilla Valverde.

Operación Sable se enfoca en actividades regulares de presencia y de apoyo a la autoridad con el objetivo de disminuir los índices de violencia.

PUBLICIDAD

Integrantes de la Fiscalía General del Estado resguardan la zona donde se hizo el reporte de una camioneta en cuya caja se encontraron al menos cinco cuerpos sin vida cubiertos con una lona de color verde, en la autopista Benito Juárez 'La Costera' en Culiacán, estado de Sinaloa (México). Imagen de archivo. EFE/ José Betanzos

Mientras que la Operación Chipahua, una estrategia especial ejecutada por unidades de élite que está enfocada en la captura y neutralización de objetivos prioritarios generadores de violencia.

A su vez, la fuerza tarea Alacrán es una operación especializada en la detección e inhabilitación de laboratorios clandestinos y plantíos de enervantes, según compartió el funcionario durante la conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“En la parte urbana contamos con el modelo de operación Baluarte, establecido principalmente en Mazatlán. Es una estrategia que permite una presencia permanente, mejora los tiempos de respuesta y genera inteligencia"

Se trata de un modelo que materializa la presencia naval a través de puestos de seguridad a través de vigilancia mediante drones y reacciones oportunas.

PUBLICIDAD

El despliegue de la Secretaría de Marina en Sinaloa incluye quince buques y un estado de fuerza de mil seiscientos veintiocho elementos, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región y mantener la vigilancia en los litorales. Esta operación se desarrolla bajo la coordinación del gabinete de seguridad nacional y responde a las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Foto: Marina

La presencia de la Armada de México en Sinaloa abarca tanto actividades marítimas como terrestres y aéreas, permitiendo realizar patrullajes de vigilancia, operaciones de interdicción, búsqueda y rescate, así como escoltas a cruceros y la protección de instalaciones estratégicas en el litoral.

PUBLICIDAD

Las autoridades federales afirman que el componente marítimo resulta esencial para la economía sinaloense, ya que muchas actividades productivas, como la pesca y el turismo, dependen directamente del mar. Por esta razón, la Marina mantiene operaciones permanentes para brindar auxilio y protección tanto a la población como a los bienes de quienes realizan actividades legales en la zona costera.

La Cuarta Región Naval, que abarca Sinaloa y Nayarit, se convierte en un punto clave para la Estrategia Nacional de Seguridad, considerando la posición geoestratégica del estado y la importancia de su litoral. Según las autoridades.

PUBLICIDAD

Actualmente, la Secretaría de Marina dispone de ciento sesenta y nueve vehículos distribuidos de manera estratégica en diferentes zonas del estado para apoyar las labores de seguridad pública en tierra firme. Este despliegue permite cubrir áreas sensibles y responder con rapidez a cualquier situación que requiera intervención.

La estrategia coordinada implica el uso de capacidades de inteligencia y la colaboración constante entre instancias federales y estatales. El objetivo es garantizar la seguridad y contribuir al desarrollo de las actividades económicas en la región, reforzando la confianza de la ciudadanía en la presencia institucional.

PUBLICIDAD