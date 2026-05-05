En pleno furor de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ en México, director revela si habrá tercera parte

La premiere mundial de la secuela se celebró en Ciudad de México con la presencia de Meryl Streep y Anne Hathaway, destacando el peso de la moda mexicana (Créditos: 20th Century Studios)

El furor por El Diablo Viste a la Moda 2 llega a su punto más alto en México, donde la franquicia revive con fuerza y el país se convierte en epicentro del fenómeno global. Con el estreno de la secuela y el regreso de leyendas del reparto, la atención no solo gira en torno a la taquilla, sino también a la posibilidad de una tercera parte para la saga, una duda que el director ha decidido abordar.

Por ahora, la realización de una tercera película de la saga no está confirmada. David Frankel, director de “El Diablo Viste a la Moda”, reconoce que la decisión depende de varios factores: el desempeño en taquilla de la secuela, la capacidad de crear un guion atractivo y la disposición del elenco a regresar. Sin estos elementos alineados, el futuro de la franquicia permanece incierto, aun con el entusiasmo de los seguidores.

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Expectativa por El Diablo Viste a la Moda 2 en México

La secuela de “El Diablo Viste a la Moda” se estrenó en las salas mexicanas este 30 de abril, generando gran expectación nacional. El simple anuncio de la nueva cinta y la publicación de su póster oficial detonaron una respuesta inédita en redes sociales y medios especializados.

La posibilidad de El Diablo Viste a la Moda 3 está supeditada al regreso del elenco original y a un guion innovador (20th century fox)

La presencia de Meryl Streep y Anne Hathaway en la premiere mundial, celebrada en Ciudad de México, marcó un hito para la franquicia. La capital mexicana fue elegida de manera deliberada para lanzar internacionalmente la película, organizando el evento en el Museo Anahuacalli y convocando a 20 diseñadores mexicanos en una alfombra roja símbolo del papel central de México para la moda contemporánea y la cultura pop.

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La visita de las protagonistas no solo reavivó la pasión de los fans, sino que refrendó la importancia de la saga en la conversación pública. Las actrices agradecieron el cariño del público mexicano, mientras que expertos académicos, subrayan que la franquicia ha abierto discusiones sobre la influencia social y cultural de la moda en el país.

Se presentaron como parte de la promoción del filme. (IG/reginablandon)

Director revela si habrá tercera película

El interés por saber si habrá una tercera parte no tardó en surgir. Variety informa que cuando se le preguntó de forma directa sobre una posible “El Diablo Viste a la Moda 3”, David Frankel respondió: “No tenemos nada concretado hasta el momento”. El cineasta matiza que la franquicia aún ofrece historias por explorar, pero enfatiza que la decisión trasciende la creatividad del equipo original.

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El director David Frankel aclara que no hay tercera parte confirmada, ya que el futuro de la saga depende del éxito en taquilla y la respuesta del público (Reuters)

Para Frankel, factores como la recepción del público y el momento en la industria pesan tanto como el argumento. El destino de la saga no depende solo de una idea creativa. En proyectos así, el contexto pesa tanto como la historia: recepción del público, números y timing, expuso.

Por su parte, People señala que el elenco tampoco descarta el regreso, aunque coinciden en que, si ocurre, no debería pasar otra generación para concretarse. Tanto Emily Blunt como Stanley Tucci ven potencial en sus personajes y manifiestan interés en retomar sus roles.

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