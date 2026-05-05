México

Feria de los Museos 2026 en CDMX: actividades, horarios y todo lo que debes saber

Con más de 50 museos en un solo lugar, la CDMX celebra el Día Internacional de los Museos 2026 con su cuarta feria cultural

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Su costo es el siguiente
Bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", la Plaza de la República recibirá el 17 de mayo a más de 50 museos públicos, privados y universitarios con actividades culturales gratuitas para todas las edades. (Crédito: Cuartoscuro)

La 4ª Feria de los Museos del Centro Histórico reunirá el próximo 17 de mayo a más de 50 recintos culturales en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, con entrada gratuita y actividades para todo público bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”.

El evento se enmarca en el Día Internacional de los Museos 2026 y estará abierto de las 11:00 a las 17:00 horas en la Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. La secretaria de Cultura Ana Francis Mor subrayó el papel de los museos en la preservación de la memoria y la identidad de la ciudad.

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Más de 50 recintos del Circuito Alameda-Revolución en un solo punto de encuentro

La feria concentrará museos públicos, privados y universitarios del Circuito Alameda-Revolución. El objetivo es mostrar la riqueza patrimonial de la zona, la oferta educativa de cada recinto y sus propuestas de mediación cultural, todo en un mismo espacio y sin costo para los asistentes.

Participarán instituciones de distinto perfil: desde grandes museos nacionales hasta espacios universitarios y recintos privados que, por primera vez o de manera recurrente, llevan sus colecciones y programas al encuentro directo con el público.

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Más de 50 recintos participantes y una programación que incluye talleres, obras de teatro, cuentacuentos y presentaciones musicales.
Más de 50 recintos participantes y una programación que incluye talleres, obras de teatro, cuentacuentos y presentaciones musicales.

Talleres y actividades en la Feria de los Museos 2026

La programación incluirá más de 50 talleres, actividades interactivas y presentaciones artísticas. Entre las propuestas figuran:

  • Charlas
  • Obras de teatro
  • Presentaciones musicales
  • Narraciones
  • Monólogos
  • Shows de títeres
  • Cuentacuentos
  • Ensambles
  • Exposiciones

Cada museo llevará su propia propuesta al espacio exterior del Monumento a la Revolución, lo que convierte la plaza en un mapa vivo de la oferta cultural de la ciudad. Las actividades están diseñadas para distintas edades, con especial atención a familias con niños.

Feria de Museos 2026
Con entrada gratuita y más de 50 museos en un solo lugar, la Ciudad de México celebra el Día Internacional de los Museos 2026 con su cuarta feria cultural en la Plaza de la República, el próximo 17 de mayo. (@CulturaCiudadMx)

Una edición marcada por el contexto global

El lema de esta cuarta edición, “Museos uniendo un mundo dividido”, responde al tema elegido por el Consejo Internacional de Museos para el Día Internacional de los Museos 2026. La propuesta apunta a posicionar a los recintos culturales como espacios de diálogo y cohesión social en un momento de creciente fragmentación.

La feria se consolida así como uno de los eventos culturales de acceso libre más amplios del año en la capital, con una convocatoria que crece edición tras edición desde su primera entrega. La Plaza de la República funcionará como punto de llegada para quienes quieran explorar, en un solo recorrido, la diversidad de museos que conforman uno de los circuitos culturales más densos del país.

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