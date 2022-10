Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera, debutó como cantante solista con el sencillo “Me da igual”

Fernanda Castro debuto como cantante solista (Foto: Instagram/@fernandacastromusica)

Fernanda Castro, hija de la actriz Angélica Rivera y el productor El Güero Castro debutó en el mundo de la música con su nuevo sencillo Me Da Igual. Esta canción llega a las plataformas digitales luego de que la joven se graduara de la carrera Professional Music en la prestigiosa academia de música, Berklee College of Music.

Luego del gran éxito que obtuvo con el tema Cuando Salga el Sol que cuenta con casi 1.5 millones de reproducciones en Spotify, Fernanda Castro llega con su primer sencillo de manera individual titulado Me Da Igual.

Su más reciente producción forma parte del EP que se lanzará a inicios del 2023 el cual llevará por nombre Mejor que Nunca.

Fue por medio de sus redes sociales donde la joven intérprete dio a conocer que su reciente producción ya se encontraba disponible en YouTube: “No puedo estar más feliz y más agradecida a todos por todo! Espero lo disfruten tanto como nosotros”, colocó en la descripción.

Esta composición creada por Patricio Notholt “es una canción muy especial para mí, ya que es la única de mi EP que no la escribí, pero siento mucha felicidad de cantarla”, contó Fernanda Castro.

Por su parte el video de Me Da Igual fue dirigido por Rokie García y cuenta con la participación principal del histrión de origen mexicano, Leonardo Álvarez reconocido por su participación en la exitosa serie El Señor de los Cielos.

Aunque significa ya su debut como solista, no es la primera vez que la segunda hija de le exPrimera Dama de México impacta con su talento; en 2021 se dio a conocer que Fernanda Castro inició su carrera musical con el lanzamiento de Cuando salga el sol, colaboración que hizo con el músico mexicano Pablo Vamer y, la cual, es el tema principal del melodrama, La Desalmada.

En una entrevista para diferentes medios, la sobrina de Verónica Castro habló sobre el apoyo que le dio el “Güero” Castro y su mamá para estudiar música y sobre la colaboración con Pablo Vamer.

“A mí me gusta trabajar con mis amigos de la universidad y que son compositores que tal vez no se conocen mucho hoy. Creo que es una gran oportunidad para empezar a sacar a los jóvenes músicos que yo he visto que se rompen la mad** estudiando y no llegan las oportunidades”, declaró en el video recuperado por el periodista Edén Dorantes.

Dentro de este contexto, el conocido productor de televisión José Alberto Castro explicó, el cómo, el tema de su hija llego a las pantallas de la mano de La Desalmada.

“Fernanda se acercó a decirme: ‘Oye, ¿te puedo proponer una canción?’. Le digo: ‘Encantado de la vida’. Le di la historia, y se puso a trabajar con compañeros de la universidad y me propusieron este tema. Me gustó mucho… La incluimos dentro de la novela”, detalló el Güero Castro a People en Español

Para finalizar, a principios del mes de septiembre la talentosa hija de Angélica Rivera, lanzó el tema Aunque Lejos Estés el cual grabó a lado de su amiga Auro, en dicho tema musical hacen un tributo Boston la ciudad en la que vivieron por 4 años.

SEGUIR LEYENDO: