Pensión Bienestar 2026: cómo saber si ya recibiste el apoyo de 6 mil 400 pesos del calendario de mayo

(Pensión Bienestar)

El pago bimestral de las Pensiones para el Bienestar de mayo-junio 2026 comenzó el lunes 4 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 27 de mayo, con una inversión social que supera los 104 mil millones de pesos distribuidos entre adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras en todo el país.

Los depósitos se realizan de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente y llegan directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar. El dinero permanece disponible en la cuenta sin necesidad de retirarlo el mismo día en que se activa el pago.

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Los depósitos del bimestre mayo-junio 2026 comenzaron el 4 de mayo y se extenderán hasta el 27 del mismo mes. El dinero llega directo a la tarjeta del Banco del Bienestar según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión para Personas Adultas Mayores es el apoyo de mayor monto: 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años en adelante. Para saber si el depósito ya está disponible, basta con revisar el saldo en cualquier cajero automático del Banco del Bienestar, en la aplicación móvil del banco o directamente en la sucursal más cercana.

Quienes reciben la Pensión Mujeres Bienestar —dirigida a mexicanas de 60 a 64 años— cobran 3 mil 100 pesos bimestrales. Este programa busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres en ese rango de edad antes de acceder a la pensión universal.

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Otros programas también inician pagos en el mismo calendario

La Pensión para Personas con Discapacidad otorga 3 mil 300 pesos bimestrales conforme a los criterios de cobertura del programa. Por su parte, el Programa de Madres Trabajadoras deposita 1,650 pesos bimestrales a la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios.

La dispersión se realiza por orden alfabético del primer apellido y concluye el 27 de mayo.

Todas las transferencias siguen el mismo esquema: la fecha de pago depende de la letra inicial del primer apellido y el recurso queda resguardado en la tarjeta hasta que la persona decida retirarlo, sin fecha límite para hacerlo dentro del bimestre.

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Así puedes consultar si tu pago de mayo ya fue depositado

Entra a la página web del Banco del Bienestar. Inicia sesión con CURP o usuario. Busca Sección “Estado de Cuenta” Ingresa NIP o código de verificación. Ve Saldo y Movimientos.

Fechas y letras según el calendario oficial de pagos de Pensiones para el Bienestar en mayo 2026

A : 4 de mayo (lunes)

B : 5 de mayo (martes)

C : 6 y 7 de mayo (miércoles y jueves)

D, E, F : 8 de mayo (viernes)

G : 11 y 12 de mayo (lunes y martes)

H, I, J, K : 13 de mayo (miércoles)

L : 14 de mayo (jueves)

M : 15 y 18 de mayo (viernes y lunes)

N, Ñ, O : 19 de mayo (martes)

P, Q : 20 de mayo (miércoles)

R : 21 y 22 de mayo (jueves y viernes)

S : 25 de mayo (lunes)

T, U, V : 26 de mayo (martes)

W, X, Y, Z: 27 de mayo (miércoles)