Alfredo Adame teme por su vida tras ser herido: “En cualquier momento me pueden aventar un tiro”

Alfredo Adame continúa dando de qué hablar, pues tras unos días de ser brutalmente golpeado a las afueras de su casa, el actor mencionó que actualmente teme por su vida.

Y es que, de acuerdo con las diversas declaraciones que ha dado el famoso en medios como en Venga la Alegría, todo sucedió cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia ubicada en Fuentes de Tepepan en Tlalpan.

Según la versión de Adame, él salió de su casa al escuchar patrullas y se percató que había algo extraño a unos metros de su domicilio, por lo que fue a preguntarle a sus vecinos que estaba pasando. Sin embargo, cuando iba de regreso a su casa, aparentemente el actor vio una motocicleta en donde iba una mujer que se desvaneció.

El ex conductor de Hoy ha apuntado que supuestamente cuando se percató de la situación se acercó al lugar y cuando iba a ofrecer su teléfono celular para una llamada de emergencia, el hombre que acompañaba a la presunta mujer comenzó a insultarlo y decirle entrometido.

Posteriormente, Adame ha relatado que un sujeto adicional habría llegado por atrás y supuestamente le pegó con una roca en el rostro. Tras ello, los dos hombres le pegaron hasta dejarle las fuertes heridas que tiene.

De acuerdo con otras versiones, el motivo por el cual los implicados se habrían decantado por arremeter contra Alfredo fue porque presuntamente el artista estaba grabando un momento delicado. Esto lo negó el famoso en repetidas ocasiones y reiteró que él sólo intentaba ayudar.

Ante este panorama, fue durante un encuentro con los medios que se dio después de acudir al Reclusorio Sur -lugar donde se encuentran actualmente sus dos atacantes- donde Alfredo Adame señaló que teme por su vida.

“Estoy atemorizado porque son personas indeseables, ya saben, están vinculados al narcomenudeo. Me siento intranquilo, porque viven arriba de mi casa, porque los he visto pasar muchas veces en frente y porque en cualquier momento me pueden aventar un tiro”, dijo ante las cámaras de programas como Chismorreo.

El actor reveló que un juez le preguntó si deseaba algún tipo de protección, a lo que él accedió: “Soy un hombre de 6 años, soy de la tercera edad; segunda, están muy cerca de mí y son muy peligrosos (...) vivo solo”.

Alfredo Adame se mostró molesto de que los dos presuntos implicados en sus lesiones mantuvieran la versión de que ellos aparentemente no le infringieron las heridas con las que cuenta.

“Según ellos yo me tiré al piso solo y me rompí el hocico solo”, mencionó.

Qué ha dicho la Fiscalía sobre el caso de Adame

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas debido a la pelea en la que se vio involucrado Alfredo Adame, quien terminó con un grave herida en su ojo derecho por los golpes recibidos.

De acuerdo con el informe de la dependencia, en la riña participaron tres hombres, incluido el ex conductor de televisión. La trifulca tuvo lugar en la calle Prolongación Abasolo, donde un par de sujetos atacaron al actor de 64 años.

La pelea se derivó cuando dos de ellos -familiares de una mujer que había recibido un balazo y a quien Adame intentó ayudar- comenzaron a atacarlo porque supuestamente los estaba grabando, aunque según Adame él solo intentaba brindar apoyo.

Fue así que los dos individuos, molestos ante estas acciones, le propinaron unos golpes al actor que también respondió de la misma manera. Por ello, tanto Alfredo como el par de sujetos fueron llevados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Tlalpan para que presentaran sus declaraciones.

