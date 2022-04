Paty Navidad reaccionó a ataques por postura antivacunas: “Uso mi derecho a la libertad de expresión”

La actriz aseguró que todos tenemos derecho a opinar (Foto: Instagram/@patricianavidad_oficial)

Paty Navidad se ha convertido en una de las celebridades mexicanas más controversiales en los últimos años y no necesariamente por su trabajo en la televisión, como lo fue su impecable actuación en La Fea Más Bella, sino por su postura antivacunas que la ha mantenido en el ojo del huracán con constantes ataques en redes sociales y la decisión de las plataformas como Twitter de dar de baja su perfil.

Ahora la también cantante reaccionó a todos los ataques que ha recibido en redes sociales por sus comentarios y opiniones sobre la COVID-19, por lo que en entrevista con la revista TVyNovelas comentó que solo esta haciendo uso de su libertad de expresión y aunque no mencionó el tema de la pandemia de manera directa, los internautas aseguraron que la indirecta era para ellos.

“No temer a expresar lo que quiere decir y quién es. No soy una persona que vaya faltándole el respeto a todos, peleando con quienes me agreden, ni agrediendo a los demás. Tengo muy inculcados los valores, sobre todo el respeto. Pero precisamente por ser libre, honesta y transparente he tenido problemas; tristemente en redes sociales y algunos medios de comunicación se han dedicado a atacarme sin piedad, sin tener en cuenta que lo único que hago es expresar mis opiniones, mi forma de sentir y pensar, haciendo uso de mi derecho a la libertad de expresión y pensamiento”, empezó a relatar la actriz.

La actriz ahora es conductora (Foto: Instagram/@aztecauno)

Después agregó: “Todos deberíamos defenderlo, y eso me ha ocasionado un gran problema. En la sociedad hay que aprender a respetarnos y tener conciencia de que la riqueza de la diversidad humana comienza con la diversidad de pensamiento, y nadie es dueño de la verdad absoluta”.

Para la actriz de otros melodramas como Por Ella Soy Eva, Cañaveral de Pasiones y Zacatillo, un lugar en tu corazón su honestidad y transparencia han sido uno de los motivos para que los usuarios de redes sociales la cuestionen constantemente, porque a pesar de que cada persona es libre de expresar su opinión, el uso de las palabras adecuadas es fundamental para que se comunique correctamente el mensaje.

Por ese motivo surgió un rumor de que sus declaraciones antivacunas habían ocasionado su baja de una disquera, pero ahora ella responde:

Instagram dio de baja la primer cuenta de la famosa (Foto: Twitter)

“Me quedé sin disquera; lamentablemente tuve un mal ojo. Vine a la Ciudad de México por la música, y quise usar como trampolín el CEA de Televisa; me di a conocer como actriz, y estoy muy agradecida por eso, porque el público me recibió bien. Luego di mis primeros pasos dentro de la música y lancé cinco discos, pero tuve mal tino con mi disquera, porque desapareció; me cambié a otra y pasó lo mismo”, expresó.

La cantante actualmente se encuentra conduciendo un programa en TV Azteca del género musical que ella ha intentado conquistar a lo largo de su carrera, pero ahora confesó que el machismo ha sido uno de sus principales enemigos dentro de su intento, ya que el regional mexicano nunca ha estado preparado o diseñado para tener a mujeres representantes en la escena.

"Music battles" es el programa (Foto: Instagram/@musicbattles_mx)

“También era una época en la que era más difícil para la mujer entrar dentro de ese género, abarcado mayormente por hombres; era difícil para las mujeres, pese a que llegué ya con un disco grabado y apoyada por Banda El Recodo. Aun así se me pusieron muchos obstáculos, no existía la misma apertura de hoy para las mujeres y hombres por igual. En la actualidad se vive un momento muy bonito dentro del género regional mexicano”, finalizó.

