La vez que Paty Navidad golpeó a un hombre por error en el metro de la CDMX con sus habilidades de karate

Paty Navidad se equivocó al golpear a un hombre (Foto: IG @patricianavidad_oficial/Tw @metrocdmx)

Paty Navidad es conocida no sólo por su amplia trayectoria actoral, sino por ser uno de los personajes polémicos de la farándula. Y aunque personajes como Alfredo Adame constantemente alardean de sus conocimientos en artes marciales, en esta ocasión, la actriz de La fea más bella no sólo confesó haber practicado karate a lo largo de su vida, sino que contó algunos momentos en los que ha tenido que utilizar estas habilidades para defenderse.

Y es que, la Ciudad de México es un sitio peligroso para las mujeres, quienes a diario deben enfrentarse a todo tipo de violencias como el acoso callejero. Es por esto que, durante una entrevista con Ventaneando, Paty Navidad, oriunda de Culiacán, Sinaloa, contó que desde su llegada a la capital del país ha tenido que buscar formas para mantenerse a salvo.

“Estudié karate, entonces a veces en la calle tuve que ponerlo en práctica en varias ocasiones, en la calle y en el metro, pues yo cuando llegué aquí a la Ciudad de México llegué a dormir en la calle en alguna ocasión”, comentó.

La actriz ahora es conductora (Foto: Instagram/@aztecauno)

En este sentido, la integrante de telenovelas como Por ella soy Eva, Por amar sin ley o Mi adorable maldición dijo que previo a volverse famosa ella se dedicaba a cantar en el metro y eso la ponía en situaciones de riesgo.

“Andaba en el metro en la línea rosa, todos los que se pasaban y metían mano me tocó poner en práctica todo mi conocimiento de karate en varias ocasiones desgraciadamente, porque me tenía que defender, entonces yo decía: ‘aunque me de miedo tengo que aparentar que no’”, dijo para el programa conducido por Pati Chapoy.

Pero entre estas situaciones, Navidad contó un vergonzoso momento que vivió en el transporte público, pues en una ocasión creyó que alguien la estaba acosando y aunque lo golpeó después se percató que estaba equivocada.

La actriz cantaba en el metro de la CDMX (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

“Una vez en el metro iba súper lleno, iba una señora con bolsas de mandado, otro señor con bolsas que no sé qué llevaba adentro. El señor iba a tras de mí, yo sentía que se me pegaba y que me pegaba ‘algo’ en mis pompas y yo decía ‘este se está pasando’ y yo me llenaba de coraje”, empezó a narrar.

Fue así que la actriz espero el momento adecuado y cuando creyó conveniente golpeó al señor, pero después se dio cuenta de qué era lo que estaba pasando.

“En una de las paradas se abren las puertas, que lo agarro, lo empujo y me doy cuenta que no era el señor, era lo que llevaba cargando, me dio una vergüenza que me tuve que salir […] Lo agarré a golpes, no era el señor con su mano”, recordó.

Paty Navidad dijo ser cinta amarilla en karate (Foto: Instagram @patricianavidad)

¿Qué cinta es Paty Navidad?

La artista confesó que no tenía un nivel muy avanzado en esta arte marcial, ya que era cinta amarilla, sin embargo, apuntó que a pesar de ello siempre fue muy aguerrida y eso le ayudó a no temer enfrentarse con personas más experimentadas o con sus acosadores en la calle.

“No querían pelear conmigo ni los de cinta negra porque la verdad es que no tenía mucha técnica, pero sí tenía mucha fuerza y mucha rudeza, entonces pues siempre los terminaba golpeando”, dijo.

