Colectivo celebra que SEP mantendrá calendario de ciclo escolar, pero pide avanzar en sistema de cuidados

El 22 % de las mujeres encuestadas por la asociación Yo No Renuncio señalan que su salud física y mental se ha visto afectada de manera grave por intentar compaginar trabajo y cuidado. (Freepik)

La Red de Mujeres por la Salud (REMUSA) celebró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales; sin embargo, recordó que aún persiste una deuda en la creación del sistema nacional de cuidados.

En un comunicado, la organización calificó la decisión de las autoridades educativas como una victoria de la organización colectiva de la sociedad civil mexicana.

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Recordó que el viernes pasado, REMUSA alzó la voz junto a otras organizaciones de la sociedad civil para rechazar de manera categórica el anuncio del Secretario de Educación, Mario Delgado, de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio con motivo del Mundial de Fútbol.

“Hoy reconocemos que esa presión colectiva tuvo efecto y fue posible incidir en las decisiones del Estado mexicano” señaló Liliana Hernández, integrante de REMUSA.

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“La movilización de la sociedad civil fue determinante para que la autoridad educativa optara por preservar el derecho a la educación por encima de los intereses comerciales del evento deportivo” señaló.

Al respecto, Yahaira Ochoa, integrante de REMUSA, señaló que esta celebración no puede hacernos olvidar la deuda estructural que el Estado mexicano mantiene con las familias, y en particular con las mujeres.

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“El episodio que acabamos de vivir puso en evidencia, una vez más, que en México no existe un Sistema Nacional de Cuidados que respalde a las madres, abuelas, cuidadoras y familias enteras cuando el Estado falla o recorta los servicios públicos” añadió.

“Cada vez que el Estado retira o recorta un servicio —sea educativo, de salud o de cuidado— son, en su mayoría las mujeres quienes absorbemos de manera no remunerada esa carga. Reiteramos que es inadmisible que el gobierno movilice recursos millonarios para la infraestructura del Mundial de Fútbol mientras se excusa en la falta de presupuesto para consolidar un Sistema Nacional de Cuidados” sostuvo Ochoa.

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REMUSA reitera su exigencia: el Estado debe destinar recursos reales, suficientes y etiquetados para la creación e implementación del Sistema Nacional de Cuidados.

Las altas temperaturas no deben ser pretexto para recortar las clases.

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Uno de los argumentos invocados para justificar el cierre anticipado fue el de las altas temperaturas. REMUSA reconoce que el calor extremo es una realidad que afecta las condiciones de aprendizaje y bienestar de las infancias.

Sin embargo, esta problemática no puede ser utilizada como pretexto para recortar días de clase: debe convertirse en un problema que la autoridad educativa resuelva con propuestas concretas, sostenidas y con perspectiva de derechos.

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El cambio climático es una crisis en curso. El Estado tiene la obligación de planificar con anticipación, invertir en infraestructura escolar adecuada y desarrollar protocolos pedagógicos que protejan a las infancias sin sacrificar su derecho a la educación.

Liliana Hernández Sánchez, integrante de REMUSA, señaló: “Las altas temperaturas son ya una emergencia climática permanente, no un fenómeno excepcional. Si la autoridad educativa ya tiene detectada esa problemática, la respuesta correcta no es recortar días de clase sino garantizar que cada escuela en México tenga las condiciones mínimas para proteger la salud e integridad de sus estudiantes. Exigimos que la autoridad educativa elabore un plan nacional para las escuelas que incluya objetivos, infraestructura, recursos y tiempos de implementación claros.”

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La Red de Mujeres por la Salud seguirá vigilando que esta decisión se sostenga y que el ciclo escolar concluya el 15 de julio conforme a lo acordado.

Al mismo tiempo, continuará ejerciendo presión para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de cuidados, educación y salud, reconociendo que estos derechos son inseparables.

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