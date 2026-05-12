México

Alerta Amarilla en CDMX: pronostican lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 12 de mayo

Se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de condiciones que podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas

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Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
Una intensa tormenta con fuerte lluvia y granizo cubre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, iluminado por un rayo y los faros de los vehículos, durante la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este martes 12 de mayo.

De acuerdo con la dependencia capitalina, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de condiciones que podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

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¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla hoy en CDMX?

La Alerta Amarilla fue emitida para las siguientes alcaldías de la CDMX:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

¿A qué hora lloverá este martes 12 de mayo?

La autoridad informó que el periodo de afectación será de las 14:00 a las 23:00 horas de este martes 12 de mayo.

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La alerta fue emitida oficialmente a las 13:00 horas por la SGIRPC del Gobierno de la Ciudad de México.

Riesgos por las lluvias y granizo en CDMX

Entre los peligros asociados al pronóstico meteorológico se encuentran:

  • Encharcamientos en calles y avenidas
  • Corrientes de agua en vialidades
  • Caída de ramas, árboles y lonas
  • Posible reducción de visibilidad al conducir
  • Afectaciones por granizo

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones durante los traslados.

Recomendaciones ante la Alerta Amarilla

La Protección Civil de CDMX emitió varias recomendaciones para evitar accidentes durante las lluvias:

  • Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar
  • Cerrar puertas y ventanas
  • No cruzar calles con corrientes de agua
  • Usar paraguas o impermeable al salir
  • Evitar estacionarse debajo de árboles o estructuras inestables

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono 55 5683 2222.

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