Alerta Amarilla en CDMX: pronostican lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 12 de mayo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este martes 12 de mayo.
De acuerdo con la dependencia capitalina, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de condiciones que podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
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¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla hoy en CDMX?
La Alerta Amarilla fue emitida para las siguientes alcaldías de la CDMX:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
¿A qué hora lloverá este martes 12 de mayo?
La autoridad informó que el periodo de afectación será de las 14:00 a las 23:00 horas de este martes 12 de mayo.
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La alerta fue emitida oficialmente a las 13:00 horas por la SGIRPC del Gobierno de la Ciudad de México.
Riesgos por las lluvias y granizo en CDMX
Entre los peligros asociados al pronóstico meteorológico se encuentran:
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- Encharcamientos en calles y avenidas
- Corrientes de agua en vialidades
- Caída de ramas, árboles y lonas
- Posible reducción de visibilidad al conducir
- Afectaciones por granizo
Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones durante los traslados.
Recomendaciones ante la Alerta Amarilla
La Protección Civil de CDMX emitió varias recomendaciones para evitar accidentes durante las lluvias:
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- Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar
- Cerrar puertas y ventanas
- No cruzar calles con corrientes de agua
- Usar paraguas o impermeable al salir
- Evitar estacionarse debajo de árboles o estructuras inestables
En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono 55 5683 2222.
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