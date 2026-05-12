Alerta Amarilla en CDMX: pronostican lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 12 de mayo

Una intensa tormenta con fuerte lluvia y granizo cubre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, iluminado por un rayo y los faros de los vehículos, durante la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este martes 12 de mayo.

De acuerdo con la dependencia capitalina, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de condiciones que podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

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¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla hoy en CDMX?

La Alerta Amarilla fue emitida para las siguientes alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿A qué hora lloverá este martes 12 de mayo?

La autoridad informó que el periodo de afectación será de las 14:00 a las 23:00 horas de este martes 12 de mayo.

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La alerta fue emitida oficialmente a las 13:00 horas por la SGIRPC del Gobierno de la Ciudad de México.

Riesgos por las lluvias y granizo en CDMX

Entre los peligros asociados al pronóstico meteorológico se encuentran:

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Encharcamientos en calles y avenidas

Corrientes de agua en vialidades

Caída de ramas, árboles y lonas

Posible reducción de visibilidad al conducir

Afectaciones por granizo

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones durante los traslados.

Recomendaciones ante la Alerta Amarilla

La Protección Civil de CDMX emitió varias recomendaciones para evitar accidentes durante las lluvias:

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Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable al salir

Evitar estacionarse debajo de árboles o estructuras inestables

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono 55 5683 2222.