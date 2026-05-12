México

¿Te apasiona el break dance y no tienes plan este fin? El Cenart te invita a celebrar la cultura del Hip Hop: horarios y actividades

Bailarines de diferentes géneros y estilos visibilizan un movimiento cultural que ha trascendido fronteras y ha permeado en varias generaciones

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Ilustración tipo collage de un breakdancer en una pose dinámica, con ropa deportiva roja, en un pabellón. Alrededor hay grafitis, boomboxes y discos de vinilo.
Una ilustración realista tipo collage captura la energía del hip hop con un breakdancer en movimiento, rodeado de elementos icónicos de la cultura urbana como grafitis y boomboxes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cultura del Hip Hop y el break dance tomarán los espacios del Centro Nacional de las Artes (Cenart) este fin de semana con el encuentro “A 10 años, Danza Urbana Generación Hip Hop 2026”, una iniciativa que reunirá a b-boys, b-girls, crews, bailarines, investigadores y público en general en una celebración llena de música, competencias y reflexión sobre las danzas urbanas.

El evento es organizado por el Cenart, en colaboración con el Centro Nacional de Investigación, Difusión e Información de la Danza “José Limón” del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

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¿Qué actividades habrá este fin de semana?

Durante dos días, las y los asistentes podrán disfrutar de actividades gratuitas enfocadas en el universo de la danza urbana y el breaking, disciplina que incluso ya forma parte de competencias internacionales.

El programa incluye:

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  • Batallas de breaking para niñas y niños de hasta 13 años
  • Competencias de crew breaking
  • Retas de open style
  • Cypher battle para todo público
  • Clases de:
    • Hip Hop
    • Breaking
    • House
    • Popping
  • Conversatorios sobre:
    • La profesionalización de la danza urbana
    • Los retos y el futuro de la danza urbana en México
  • Jams
  • Tianguis hip hopero
El mexicano estadounidense Víctor Montalvo, quien formará parte del Team USA en París 2024 en la disciplina de break dance. EFE/ Cortesía: Super Heroes Management / Victor Montalvo
El mexicano estadounidense Víctor Montalvo, quien formará parte del Team USA en París 2024 en la disciplina de break dance. EFE/ Cortesía: Super Heroes Management / Victor Montalvo

De acuerdo con el investigador Enrique Jiménez López, la cultura Hip Hop se ha convertido en una identidad global que conecta a millones de jóvenes alrededor del mundo, por lo que resulta fundamental abrir espacios de convivencia y expresión cultural.

¿Cuándo será el evento del Cenart?

Las actividades de “A 10 años, Danza Urbana Generación Hip Hop 2026” se realizarán:

  • Fechas: sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026
  • Horario: de 11:00 a 19:00 horas
  • Sede: Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la Ciudad de México
  • Entrada: libre

Las presentaciones y actividades estarán distribuidas en distintos espacios del recinto, entre ellos:

  • Plaza de las Artes
  • Plaza de la Danza
  • Plaza Legorreta
  • Aula Magna José Vasconcelos
  • Teatro Raúl Flores Canelo
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El Hip Hop vuelve al Cenart tras 10 años

El encuentro “Danza Urbana Generación Hip Hop” nació como un proyecto impulsado por el Cenidid y tuvo emisiones internacionales en 2015 y 2016, organizadas por Enrique Jiménez López y Miguel “Funky” Maya Rojas.

Ahora, una década después de su última edición, el evento regresa para abrir nuevamente el diálogo sobre el impacto cultural y artístico del Hip Hop, considerado hoy una de las expresiones juveniles más influyentes a nivel global.

Además de promover el breaking y otras disciplinas urbanas, la iniciativa busca visibilizar a los movimientos juveniles como formas de organización social y artística en constante transformación.

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