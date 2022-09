Líder de FRENA exhibió supuesto audio del padre de Carlos Loret de Mola: “Estoy despedazado”

Gilberto Lozano, líder de FRENA, exhibió un supuesto audio de Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret de Mola. (Captura: Facebook/Gilberto Lozano | Foto: Cuartoscuro)

El comunicador Carlos Loret de Mola fue involucrado recientemente en una polémica relacionada con un audio en el que, supuestamente, su padre Rafael le habría reclamado por no cumplir con un favor que este le había solicitado.

La grabación fue difundida por Gilberto Lozano, fundador del Congreso Nacional Ciudadano y del Frente Nacional Ciudadano, también llamado Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) a través de sus redes sociales durante la noche del pasado 25 de septiembre.

En un formato similar a la ya conocida sección del Martes del Jaguar de Layda Sansores, Lozano apareció en cámara durante una transmisión en vivo para abordar distintos temas noticiosos. En algún punto de la emisión, el líder de FRENA compartió con sus espectadores una presunta grabación de Rafael Loret de Mola para exhibir a su hijo, Carlos Loret de Mola.

El conductor de Latinus no habría atendido una petición de su padre, de acuerdo con el audio. (Captura de pantalla: LatinUs)

En el audio, cuya duración es de poco más de dos minutos, se puede escuchar la voz que, supuestamente, pertenecería al reconocido abogado mientras cuestiona algunas de las decisiones del conductor del portal Latinus.

“Te pedí encarecidamente que hicieras un debate entre los que están a favor de la revocación [de mandato], con Gilberto Lozano, el senador Damián Zepeda y, por el otro lado, Claudio X. González que está a favor de la no revocación estúpidamente”, son las primeras palabras perceptibles en el material.

Atendiendo a esto, el audio habría sido grabado antes del 10 de abril de este 2022, fecha en la que se llevó a cabo la consulta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, se escucha a la voz proferir algunas críticas hacia el mandatario federal: “¿No se dan cuenta del daño que causa ahí si se queda tres años más? [...] El fin del INE, la economía socializante, más muertos por la pandemia, más muertos por la inseguridad”.

La consulta de la revocación de mandato ocurrió en el pasado mes de abril en medio de un sinfín de controversias. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

La petición del diálogo entre distintas figuras públicas respondía, según es posible escuchar, al interés de exponer todas las perspectivas posibles respecto al proceso. En los segundos siguientes, con un tono de desconcierto, se puede percibir lo siguiente:

“Tu padre te pidió suplicándote que hicieras el favor de hacer un debate no para que favorecieras a ninguna causa, sino para que se escucharan las dos versiones y que tus televidentes pudieran tomar una decisión. ¿Y qué haces? Entrevistas sólo a Claudio X. González, con quien me habías dicho que no habías podido lograrlo”.

A partir de este punto, el tono de voz cambia y denota una clara molestia, ya que presuntamente el padre de Carlos Loret de Mola se encontraba en camino a Toluca para ofrecer una conferencia en favor de la revocación de mandato cuando habría enviado la grabación.

Rafael Loret de Mola, padre del comunicador, habría expresado su molestia hacia su hijo, según la grabación. (Foto: Twitter@RloretdeM1)

“Dime tú con qué cara me voy a presentar, ¿qué voy a decir, que mi hijo y yo estamos en bandos opuestos? ¿Que no tenemos nada en común? ¿Que estamos buscando golpear a AMLO pero que tú quieres que se quede? ¿Qué voy a decir? Dime nada más. Estoy despedazado”.

De manera posterior, según el audio presentado por Gilberto Lozano, Rafael Loret de Mola habría presuntamente revelado su integración a la nómina de Latinus.

“Ya estaba yo contento porque había entrado a la nómina de Latinus y me haces esto, hijo. No sé qué hacer, creo que ya no voy a ir a Toluca”.

Lozano se lanzó en contra de Carlos Loret de Mola

Al término de la grabación, el líder de FRENA lanzó una serie de duros ataques en contra del comunicador, a quien calificó como “ruin” y “barbaján”.

“[El audio] muestra el nivel de depravación que tiene Carlos Loret, que no honra a su padre y a su madre, la persona que lo cuidó, que lo alimentó, que lo educó, hoy le pinta un dedo por no haberle hecho caso a una súplica”, comentó Gilberto Lozano.

Gilberto Lozano tachó de "impresentable" a Carlos Loret de Mola tras revelar el audio que, supuestamente, pertenecería a su padre. (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, adelantó que esta no es la única grabación que dará a conocer relacionada con Loret de Mola, ya que tiene por lo menos otras cuatro.

“Este es uno de los cinco audios con los que te voy a exhibir y voy a exhibir la calidad de persona que eres [...] ¿Cómo te calificamos?”, mencionó Lozano.

Por el momento, sin embargo, no ofreció más detalles sobre las fechas en las que presentará el resto de materiales ni especificó si los daría a conocer con la misma dinámica.

“Yo te considero a ti impresentable, Carlos. La gente va a tener claro quién eres [...] Tu papá te suplicó, te agradeció que iba a estar en la nómina de Latinus y ¿qué hiciste? Lo cortaste”, arremetió el líder de la organización opositora.

Finalmente, como cierre a su crítica hacia el comunicador, Lozano le exigió que se quitara los apellidos luego de no atender la presunta solicitud de su padre. “Te exijo que te quites los apellidos, no los mereces”, sentenció.

