“Hasta para llevar”: así describió Epigmenio Ibarra la participación de Adán Augusto en el Senado

Epigmenio Ibarra apoyó la participación del titular de la Secretaría de Gobernación en el Senado de la República.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), compareció este martes al Senado de la República para informar sobre las actividades que su dependencia ha realizado a lo largo de este último año. La conversación se centró en la reforma para que las Fuerzas Armadas apoyen en actividades de seguridad ciudadana hasta el 2028, en su participación solicitó la colaboración de los legisladores para construir alternativas que se apruebe la reforma constitucional.

El periodista Epigmenio Ibarra comentó, a través de sus redes sociales, que el titular de la Segob “dio y repartió a la oposición, hasta para llevar”, esto como referencia a las respuestas que dio Adán Augusto ante los comentarios de sus adversarios.

En su comparecencia en el Senado, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, dio y repartió a la oposición, hasta para llevar. — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) September 27, 2022

Las peticiones del secretario causaron disgustos por parte de la oposición pues lamentaron la militarización del país a manos de un partido izquierdista. Fue el senador Emilio Álvarez quien culpó a López Hernández de polarizar el país y a “su propia bancada”; además, lo acusó de usar sus facultades para amenazar a los demás funcionarios. “Es una enorme derrota ética y política que este gobierno promueva la militarización. Y en lugar de construir acuerdos, se usen las atribuciones para chantajear, para amenazar”, señaló durante su participación.

“No le acepto ni le aceptaré nunca porque no tiene una sola prueba, es que se refiera como al que promueve la política del chantaje y la amenaza. (...) Soy una gente que respeta”, respondió el secretario a Álvarez.

Otro de los funcionarios que cuestionaron el apoyo a las Fuerzas Armadas fue el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, quien mencionó que la participación del ejército en tareas de seguridad debe estar regulada y apegada a un marco de ley, también insistió en fortalecer a las policías estatales y municipales, pues la Guardia Nacional queda rebasada en algunas ocasiones.

La senadora Lilly Téllez destacó por el cartel que sostuvo en el senado. (Captura: Senado de México)

“Nuestra principal preocupación e interés es construir desde el debate, a través del debate, de la confrontación de ideas, una normativa que asegure cuando se requiera esa participación, que debe ser extraordinaria, se haga con la certidumbre jurídica necesaria, no podemos exigirles a las Fuerzas Armadas que brinden seguridad, si no tienen seguridad jurídica también en el actuar”, expresó el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Por su parte, el senador Damián Zepeda, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), calificó como lamentable las acciones del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según él, se tiró a la basura la esperanza del cambio, propuesta que llevó al tabasqueño a ocupar la presidencia de México en el 2018.

“Aún en las encuestas de percepción, la percepción de los ciudadanos es negativa frente a los resultados de Gobierno (...) Ha resultado un fracaso el gobierno que prometió una transformación”, declaró.

Zepeda cuestionó la supuesta alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Gobierno de México, de acuerdo con él, los ataques hacia el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, pararon cuando su partido presentó la iniciativa de extender el uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad ciudadana.

El panista señaló un presunto vínculo entre Alito Moreno y el Gobierno de México. (Foto: Senadores del PAN)

“Es evidente. No soy nifiscal ni juez, pero había un ataque brutal en contra del diputado federal y dirigente nacional que desapareció en el momento que presentó esta iniciativa. Eso no es correcto, porque si era culpable es un pacto de impunidad y si era inocente es un abuso de justicia”, afirmó el panista.

Finalmente, aclaró que el PAN no votará a favor de la iniciativa pues está “manchada” por la impunidad. “Nosotros hoy proponemos rechazar esa minuta porque está manchada, manchada con el uso político de la justicia, secretario”, sentenció.

