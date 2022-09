Kenia López Rabadán acusó a Adán Augusto López de ser “una corcholata más”

Kenia López Rabadán cuestionó a Adán Augusto López (Foto: captura de pantalla/Canal del Congreso)

Este martes 27 de septiembre, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, acudió a la Cámara de Senadores para comparecer por los resultados al frente de la dependencia que preside. Ahí, fue cuestionado por legisladores de la oposición política en México, entre ellos, la senadora de Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán.

Durante su intervención en tribuna, la panista aprovechó para reprochar al encargado de la gobernabilidad al interior del país los resultados obtenidos en materia de seguridad, salud y economía, para concluir cuestionando al funcionario si se iba a comportar a la altura del puesto que desempeña en lugar de ser “una corcholata más”.

“México necesita un secretario de Gobernación de tiempo completo, no necesita otra “corcholata” más; México no necesita un secretario que se esté promoviendo por una consulta pirata. Si no va a ser el secretario de Gobernación que México necesita, trabajando 24/7 y prefiere ser una corcholata más, mejor renuncie”.

Pregunté al Secretario de Gobernación:



¿SÍ O NO ELEMENTOS DEL EJÉRCITO ESTÁN IMPLICADOS EN LA TRAGEDIA DE AYOTZINAPA?



Dijo: “4 elementos del Ejército participaron en la tragedia, entre ellos un General”



URGE un Secretario 24/7 y si prefiere ser una corcholata, mejor ¡RENUNCIE! pic.twitter.com/lWX2ckRRzg — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) September 27, 2022

De este modo, la legisladora panista aseveró que el funcionario morenista aprovechó la promoción de la consulta popular, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la permanencia del Ejército en tareas de seguridad ciudadana, para promover sus aspiraciones presidenciales de cara a los comicios a celebrarse en 2024.

Asimismo, López Rabadán aprovechó su tiempo para lanzar un solo cuestionamiento al titular de la Segob. “A nombre del pueblo mexicano hoy, señor secretario, le vengo a hacer una sola pregunta, una sola pregunta y le ruego por favor que se comporte como un estadista, sin politiquería, sin dobles mensajes, la pregunta, señor secretario es: ¿Sí o no elementos del Ejército están implicados en la tragedia de Ayotzinapa? ¿Sí o no?”.

Por su parte, el tabasqueño respondió a la pregunta de la senadora blanquiazul señalando que no es el Ejército el que está implicado directamente, sino elementos de éste. “Lo reitero; pues una golondrina no hace verano, porque aquí alguien dijo ‘el Ejército mexicano no; elementos del Ejército, en este caso cuatro, pues sí, desde luego que están implicados en los hechos de esa trágica noche”.

Elementos del Ejército Mexicano “desde luego están implicados en los hechos de esa trágica noche”. No es el Ejército, son 4 elementos. “Una golondrina no hace verano”, responde Adán Augusto López, titular de @SEGOB_mx , a la senadora @kenialopezr pic.twitter.com/59qQJZOOGk — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 27, 2022

En respuesta, la senadora hizo público su cuestionamiento al secretario así como la respuesta que éste le dio, para rematar: “Urge un Secretario 24/7 y si prefiere ser una corcholata, mejor ¡renuncie!”.

López Rabadán, durante su intervención, aseveró que los resultados del actual gobierno son “terribles”. “130 mil asesinatos en el gobierno de López Obrador, más de 36 mil mexicanos han desaparecido, 11 mujeres son asesinadas diariamente en su gobierno, la cifra de 60 periodistas asesinados en este gobierno nos debe dolor”.

En tanto, denunció que se han generado más de 4 millones de pobres, sumado al hecho de que 800 mil mexicanos murieron a causa del Covid. “Nos enteramos que este gobierno irresponsable y corrupto está tirando el día de hoy 5 millones de vacunas”, acusó.

Adán Augusto López en el Senado de la República (Captura: Senado de México)

La comparecencia de Adán Augusto se dio en medio de la discusión sobre la reforma constitucional al artículo 5to constitucional propuesta por el PRI en San Lázaro e impulsada por el gobierno de AMLO. También, su asistencia al Senado se da a un día de cumplirse ocho años de la tragedia de Ayotzinapa.

Aprovechó su asistencia para pedir a la senadores que se pueda aprobar la reforma previamente mencionada, que busca extender la presencia de las Fuerzas Armadas hasta marzo del 2028. Con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, el funcionario aseveró que se cuenta con toda la disposición por parte del Ejecutivo para cooperar. “Tenemos tiempo para construir. De parte nuestra, la total disposición para que esto suceda”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: