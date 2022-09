Gerardo Martino habló de los problemas de la Liga MX que afectan a la Selección Nacional

(FOTO: /CUARTOSCURO.COM)

Luego de sufrir un revés en su duelo de preparación rumbo a Qatar 2022 ante Colombia (2-3), el técnico de la Selección Nacional, Gerardo Martino encaró diversos cuestionamientos que existen dentro del cuadro Tricolor tras su reciente derrota durante la Fecha FIFA de septiembre.

El timonel nacional de origen argentino, al tratar de explicar la derrota contra su par de Colombia sorprendió a propios y extraños cuando criticó algunas cuestiones dentro del futbol mexicano que han permeado de manera negativa al interior de la Selección Nacional como el que la Liga MX no busque hacer crecer al Tricolor o que los clubes no busquen la salida de futbolistas al viejo Continente.

Martino primeramente reconoció su parte de culpa dentro del accionar Tricolor, pero hizo diversos cuestionamientos al exterior de la Selección Nacional que incluyeron a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hasta la Liga MX.

(FOTO: /CUARTOSCURO.COM)

“No evadiré la responsabilidad que me toca. No voy a hacer un análisis de lo que pienso, pero a lo mejor lo que digo es un punto de partida para que busquemos propuestas. Pero de todos lados, México tiene una particularidad, tiene inversión y dinero, ‘¿Cómo hacemos para tener una selección mejor?’”, dijo en conferencia de prensa.

Más adelante, el timonel del Tri recordó algunas declaraciones por parte de un directivo de la Liga MX que recomendó que la Selección no se debía de reforzar con jugadores de la liga, por ello el Tata retomó esas declaraciones y encomendó a los que lo señalan dentro de la FMF a no imponer sus condiciones en su cuadro.

“Hace poco escuché a un directivo que la liga no tenía que jugar para la selección, sí, si nosotros tenemos el 60 por ciento de los jugadores para el Mundial. Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero. Si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas”, recordó.

El director técnico de la selección de México, Gerardo Martino, observa las acciones del partido que su equipo ganó a Perú. Estadio Rose Bowl, Pasadena, California, EEUU. 24 de septiembre de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Gary A. Vasquez

Para finalizar, los señalamientos de Martino estuvieron enfocados en el roce de los futbolistas mexicanos, los cuales no pueden emigrar a latitudes más competitivas por los precios que se les pone, idea que ha sido puntualizada por varios años por los fanáticos, periodistas e, inclusive, personajes hegemónicos del Tricolor como Andrés Guardado o Javier Aguirre.

“¿Por qué los jugadores no se van afuera? No se van porque no los dejan, porque son exorbitantes las cifras que piden por ellos, cómo hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo, ¿hay un mercado paralelo o qué pasa? Hay muchas cosas desde el presidente, es un tema de conversación desde hace tiempo, se busca mejoría del otro lado, no es el debate que necesita México para mejorar”, remató.

(Foto: Twitter/miseleccionmx)

El cuadro encabezado por Gerardo Martino debutará en el Mundial de Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre, sin embargo, al Tricolor todavía le restan dos partidos más de preparación, ambos se disputarán en noviembre en Girona, España, el primero será el 9 ante Irak y el 16 se enfrentará contra Suecia, en lo que será su último duelo amistoso previo al arranque de Qatar 2022.

El equipo comandado por Gerardo Martino planea viajar a Qatar el 17 de noviembre, apenas cinco días antes del inicio de la justa mundialista. México comenzará su participación en la Copa del Mundo el martes 22 de noviembre contra Polonia; el sábado 26 se medirá a Argentina y terminará la fase de grupos contra Arabia Saudita el miércoles 30.

