Citlalli Hernández tundió a la oposición por solidarizarse con el padre de Mauricio Tabe: “¿Por qué no asumen sus hechos?”

La polémica por la agresión con la que Daniel Tabe, el padre de Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y militante por el Partido Acción Nacional (PAN), atentó con un trabajador de la Ciudad de México (CDMX) ha sido seriamente criticada por personalidades de la Cuarta Transformación (4T).

En tanto, miembros del bloque opositor han justificado las acciones del también dueño del restaurante Don Eraki, pues, afirmaron, tendrían razón ante la supuesta “campaña de mentiras” en la que acusaron al negocio de laborar irregularmente. Esto, según reveló el panista: “Estaba lleno de coraje. Había perdido la cabeza”, señaló en un videoclip.

Sin embargo, Citlalli Hernández, Secretaria General de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reprobó aquellas muestras de solidaridad asegurando que esos mismos miembros del flanco opositor hubieran reprobado el acto si éste fuese cometido por algún personaje de la 4T.

De ahí que la morenista acusó a “los de la derecha” de buscar alguna narrativa (o excusa) para justificar sus acciones o aquellas perpetradas por relacionados a ésta. Su comentario fue publicado en su cuenta de Twitter con dedicatoria a las blanquiazules Lilly Téllez, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez, a quienes señaló irónicamente como “las paladinas de la justicia”.

“Si el padre de un alcalde panista ataca a un funcionario con un mega cuchillo, es provocación de los otros. ¿Por qué la derecha siempre busca una narrativa para no asumir sus hechos?”.

Según informes extraoficiales, las irregularidades por las que clausuraron el negocio de los Tabe estarían relacionadas con presuntas violaciones al uso de suelo. No obstante, el alcalde capitalino reveló que su familia había sido blanco de una campaña de intimidaciones, las cuales, según la lógica, habrían materializado en apoyo a las instituciones oficiales.

“Su desesperación no tiene límites (...) Desde el gobierno el dedo a mi papá”, publicó el blanquiazul, quien aclaró que dichos argumentos no justificarían los actuares de su padre. “Estuvo mal cómo reaccionó mi papá y me sumo a sus disculpas públicas”, comentó en un post diferente.

De ahí que diversas personalidades opositoras abogaron el discurso de Tabe, tales como el acérrimo crítico, Fernando Belaunzarán, quien a pesar de decirse en desacuerdo con la “reacción visceral”, insinuó que la clausura del negocio obedecería a una venganza política.

“No se debe defender lo indefendible (...) Ni la reacción visceral que llega a amenazar la integridad de cualquier persona. Ni tampoco la arbitrariedad del poder autoritario que manipula institución para acosar, intimidar y castigar por venganza política”, escribió en la misma plataforma.

Mismo caso con Sandra Cuevas, gobernante de la alcaldía Cuauhtémoc, quien señaló el hecho como un intento de provocación por parte de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX: “Entiendo por qué actuó así”.

Fiscalía CDMX investiga la agresión

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por el ataque con un chuchillo de Daniel Tabe a un empleado de la administración de Claudia Sheinbaum.

De manera preliminar, el órgano anunció que el Ministerio Público solicitó la revisión de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, para realizar el debido análisis y entrevistar a testigos de los hechos.

