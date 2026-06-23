Sheinbaum pide a FGR investigar caso de Jonathan, joven cuyo cuerpo estuvo cuatro años en la Fiscalía de Guerrero mientras su familia lo buscaba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este martes, durante la conferencia de prensa matutina, que dará instrucciones para que se investigue el caso de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, hijo de la presidneta de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, quien fue detenido y desaparecido en 2018 por policías y cuyos restos fueron encontrados recientemente en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco.

“Primero que se haga la investigación y vamos a pedirle a la fiscal General de la República si es necesario que intervenga, que intervenga en este caso. Es un tema difícil de tocar porque es muy doloroso, pero uno de los trabajos que está haciendo la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación, y que coordina la Fiscalía General de la República, es la cantidad de personas que fallecieron y que no han sido identificadas, es un trabajo que necesariamente se tiene que hacer”.

PUBLICIDAD

Dijo que en el sexenio pasado, encabezado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se inició con esto, con la identificación de huellas digitales a través de un sistema de información que permitía comparar la huellas. “Tiene su dificultad hacerlo con el ADN, pero la idea es que se pueda incluso avanzar en ello”, aseguró.

Dijo que hay casos muy dolorosos, y hay que ver en este caso si fue una autoridad.

Cuando fue jefa de gobierno, recordó, le tocó un caso de un joven que había sido atropellado y que la familia lo buscó por cinco años, y que hasta que no se hizo la revisión de los registros con un esquema de revisión, no se dieron cuenta de la situación.

PUBLICIDAD

Jhonatan Guadalupe Romero Gil desapareció en 2018 en Acapulco tras presuntamente ser detenido por policías municipales. (X @gaceta_guerrero)

Identifican restos de Jhonatan Guadalupe tras cuatro años en el Semefo

La Fiscalía General del Estado de Guerrero notificó el pasado viernes a la familia de Jhonatan Guadalupe Romero Gil la identificación de un cráneo que correspondía al joven desaparecido desde el 5 de diciembre de 2018 en Acapulco, presuntamente tras ser detenido por policías municipales.

El hallazgo del resto óseo ocurrió en la colonia Panorámica, en el puerto de Acapulco, y permaneció bajo resguardo del Servicio Médico Forense (Semefo) desde el 3 de septiembre de 2022. Sin embargo, fue hasta este año cuando se realizó la confronta genética que permitió establecer la correspondencia con el perfil de ADN de su madre, Socorro Gil Guzmán.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Fiscalía, el resultado arrojó una coincidencia del 99.9 por ciento, aunque la familia ha exigido la revisión de pruebas adicionales, incluyendo el ADN del padre, al considerar que la identificación no es concluyente.

Socorro Gil, presidenta de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, denunció además la forma en que fue notificada del resultado, al señalar que recibió una llamada telefónica que consideró inapropiada por parte de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada.

PUBLICIDAD

“Me dijeron que sí era mi hijo, pero no debió ser así la manera de informarme”, expresó la madre buscadora, quien también recordó haber visto fotografías del cráneo en archivos del Semefo desde octubre del año pasado, lo que le permitió reconocer una lesión en la ceja izquierda de su hijo.

La familia de Jhonatan exige la localización completa de sus restos tras la identificación parcial realizada por la Fiscalía de Guerrero. (X @gaceta_guerrero)

El caso de Jhonatan Guadalupe, de 25 años y recién egresado de Derecho, ha estado marcado por denuncias de irregularidades. Su madre y colectivos señalan que fue detenido junto a un amigo frente a la playa Tlacopanocha; al día siguiente, el cuerpo de su acompañante apareció sin vida, mientras que el paradero de Jhonatan permaneció desconocido.

PUBLICIDAD

La familia se niega a recibir los restos incompletos y exige que la Fiscalía realice nuevas búsquedas para localizar el resto del cuerpo. Además, ha solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República ante la desconfianza en las autoridades estatales.

Colectivos de derechos humanos han señalado el caso como un ejemplo de desaparición forzada y de presunta manipulación de pruebas, incluyendo la eliminación de videos donde se habría registrado la detención de ambos jóvenes.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la familia de Jhonatan mantiene su exigencia de justicia y la localización completa de sus restos, tras más de cuatro años de incertidumbre.