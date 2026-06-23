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¿Quiénes son los jugadores que apuntan a ser titulares por México vs República Checa?

Guillermo Ochoa y Gilberto Mora podrían ser las novedades en el once inicial de la selección mexicana

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Gilberto Mora es el jugador más joven del Mundial 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Guillermo Ochoa y Gilberto Mora podrían ser las novedades en el once inicial de la selección mexicana. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Después de que México asegurara su clasificación a los dieciseisavos de final como primer lugar de grupo, se ha comenzado a especular sobre qué tanto pueda rotar Javier Aguirre en el último partido ante República Checa.

El técnico analiza la posibilidad de darle descanso a algunos titulares y brindar minutos a jugadores que han tenido poca actividad, con el objetivo de mantener fresco al plantel rumbo a la siguiente fase del torneo.

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Posible once titular de México vs Chequia

Guillermo Ochoa podría ser titular para recibir un pequeño homenaje por su sexto mundial. (REUTERS/Daniel Becerril)
Guillermo Ochoa podría ser titular para recibir un pequeño homenaje por su sexto mundial. (REUTERS/Daniel Becerril)

Si bien aún no hay confirmación oficial sobre los titulares en ninguna posición, algunos reportes de medios de comunicación ya ofrecen pistas sobre el posible once que presentará el tricolor este miércoles ante República Checa.

A continuación, te presentamos el posible once que el Vasco mandaría a la cancha, de acuerdo a información de reporteros que están en el interior de la selección mexicana como Gibrán Araige, David Medrano, Omar Villarreal, entre otros:

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Porteros

  • Guillermo Ochoa o Raul Rangel

El escenario se acomodó para poder rendir un homenaje a Guillermo Ochoa y darle la oportunidad de tener minutos en su sexta Copa del Mundo.

Sin embargo, a lo largo de la semana, el Tala Rangel se ha mantenido entrenando como el titular, por lo que aún no sabe quién va a formar parte del once inicial.

Defensas

  • César Montes
  • Israel Reyes
  • Mateo Chávez
  • Jorge Sánchez

De acuerdo a reportes, el Cachorro estaría regresando a la central tras su suspensión con el objetivo de que agarre ritmo para la ronda de los dieciseisavos de final, por lo que Johan Vázquez sería al jugador que le darían descanso.

Otro jugador que recibiría la oportunidad de tener su primera titularidad en un mundial sería Mateo Chávez, ya que el joven canterano rojiblanco no ha podido tener tantos minutos en una banda que le pertenece a Jesús Gallardo.

Mediocampistas

  • Gilberto Mora
  • Erick Lira
  • Álvaro Fidalgo

Varios aficionados mexicanos consideran que Gilberto Mora debe ser considerado como titular por encima de Brian Gutiérrez o Luis Romo, por lo que esta sería una gran oportunidad para el joven de mostrar sus capacidades y convencer al Vasco que es el indicado para hacerse con la titularidad.

Erick Lira tiene la posibilidad de ser titular y no recibir descanso, ya que Javier Aguirre quiere observar cómo funciona esa mitad del campo con Mora, Lira y Fidalgo.

Delanteros

  • Santiago Giménez
  • Armando González
  • César Huerta o Alexis Vega

En la delantera, tanto Julián Quiñones como Raúl Jiménez ya han demostrado su capacidad, por lo que se perfila que ambos reciban descanso y cedan su lugar a La Hormiga y Santiago, quienes han tenido menos minutos en el torneo.

Además, se contempla la posibilidad de que El Chino o Vega ingresen en lugar de Roberto Alvarado, quien ha acumulado un desgaste considerable en tareas defensivas.

Qué esperar del México vs Chequia

El promedio de la Selección Mexicana en este Mundial 2026 es de 27.92 (REUTERS)
El promedio de la Selección Mexicana en este Mundial 2026 es de 27.92 (REUTERS)

El encuentro que tendrá la Selección Mexicana representa mayor importancia para República Checa, ya que el cuadro europeo se disputará el boleto a la siguiente ronda, ya sea como segundo o tercer lugar, pues al contar con solamente un punto tienen el riesgo de quedar fuera.

Por su parte, el tricolor puede darse el lugar de probar estrategias de cara a lo que serán sus siguientes compromisos de la siguiente ronda, donde el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México disputarán los dieciseisavos de final.

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