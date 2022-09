Novia de Juan Osorio aseguró que no se tatuaría en honor del productor pese a que él sí lo hizo

La pareja ha sido criticada en diversas ocasiones (Instagram/@soyevadaniela)

Después de que Juan Osorio fuera comparado con Christian Nodal, por realizarse un tatuaje con la inicial de su novia, fue ahora la misma Eva Daniela, quien reveló no estar dispuesta a hacer lo mismo por su pareja.

Fue durante un encuentro con los medios compartido por Eden Dorantes, donde la joven de 27 años contó que le pareció un lindo gesto que el famoso se pusiera algo permanente en su honor.

“Él me lo propuso, me dijo: ‘¿Sabes qué? me quiero hacer un tatuaje de tu letra’, y se puso la D porque él me dice Dani. Estoy muy contenta, nunca nadie se había hecho un tatuaje por mi”, comentó Daniela.

Sin embargo, aunque su actitud parecía muy relaja, todo cambió cuando los reporteros le preguntaron si ella estaba dispuesta a hacer lo mismo por su pareja. A lo que no le quedó más remedio que decir su opinión de la situación y explicar por qué no quería hacerlo.

Juan Osorio planea que su boda sea espectacular como en las telenovelas (Foto: Instagram/@soyevadaniela)

“No sé, todavía no, por mis papás. A ellos no les gusta mucho eso, pero bueno, todo puede pasar”, dijo y agregó:

Soy una persona familiar, de valores y los considero porque ellos me dieron una educación y se preocupan mucho por él.

Asimismo, Eva Daniela aseguró que su romance con Juan Osorio es completamente real y compartió que espera poder estar mucho tiempo más a su lado.

“Estoy muy contenta con él, me encantaría durar toda la vida con él porque es un hombre al que yo amo con todo mi corazón” destacó.

Cabe recordar que fue hace unos días, cuando Juan Osorio presumió en su cuenta de Instagram, el momento en que se realizó un tatuaje con su inicial.

En el video, que rápidamente se viralizó, se puede apreciar que el famoso se realizó una letra “D” (de Daniela) y un corazón en el antebrazo, mientras está muy feliz en un estudio de tatuajes.

“No que no”, colocó el creador de melodramas como El alma no tiene color, Sueño de amor o Nunca te olvidaré en sus redes.

Ante esto, su novia Eva Daniela fue de las primeras en responder y se mostró muy emocionada con el detalle que su enamorado tuvo con ella.

“D&J TE AMO!”, escribió la joven actriz.

Juan Osorio tatuaje (Fotos: Instagram)

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas para Juan Osorio, ya que en Twitter, los internautas arremetieron duramente contra el famoso.

“Jajajajaja paren todo el JUAN NODAL OSORIO, si existe !! Jajajaja #JuanOsorio se tatúa la inicial de su novia !! No mmmmms !! Neta que después de viejos viruela???”. “Quieren salar su relación, háganse el tatuaje con el nombre o iniciales de su pareja”. “Ya está anciano para estar haciendo esas cosas”. “Sólo hacen el ridículo, pobres”, fueron algunas de las menciones que aparecieron.

Y es que esta no es la primera vez que la pareja se somete al escrutinio público, ya que durante el tiempo que han estado juntos, las críticas sobre ellos no han parado debido a sus respectivas edades. Pues mientras Juan Osorio tiene 65 años, Eva Daniela cuenta con 27, es decir se llevan 38 años.

