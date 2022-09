Vanessa Claudio recordó cuando renunció a TV Azteca: “¿Me gradué de la universidad para esto?”

Así luce actualmente Vanessa Claudio (Foto: Instagram/@vanessaclaudio)

A principios de enero del 2022, Vanessa Claudio regresó a México para conducir uno de los programas con más popularidad en la televisión abierta de México, Al Extremo. Su regreso a TV Azteca marcó una de los retornos televisivos de unas de las presentadoras preferidas desde su paso por Venga la Alegría.

Sin embargo, su salida siempre estuvo entre rumores, hasta ahora la actual conductora de Al Extremo confirmó que su salida de la empresa del Ajusco se derivó en gran parte por ser sexualizada frente a la pantalla, hecho por el cual tomaría la decisión de salir de Azteca.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda donde la conductora y modelo puertorriqueña de 39 años de edad, reveló que renunció a varias oportunidades laborales en esta televisora para exigir respeto a su trabajo y a su persona.

La presentadora nacida en San Juan, Puerto Rico inició en el programa Vengache pa ca, donde trabajaba como reportera de calle, ahí sufrió los primeros momentos de sexualización dentro de la televisión: “Me ponían shortcito y una camisa corta y yo decía ‘¿me gradué de la universidad para esto?”, resaltó.

Sin embargo, no se daría por vencida y probó suerte ahora en el matutino estelar de TV Azteca, Venga la Alegría. Pero ahí, la historia no cambió demasiado: “Ya no quería ser la que baila, la que canta (...) quería que la gente me viera diferente”, recordó la presentadora.

Tras esta última situación, fue así como Vanessa Claudio se convenció a sí misma de renunciar a TV Azteca, aunque sabía que estaba dejando ir una gran oportunidad de trabajo donde se había posicionado como una de las presentadoras predilectas de las audiencias: “Yo quería arriesgarme”, remató.

Foto: Venga la Alegría

Vanessa Zayda Claudio Rodríguez y nació en San Juan, Puerto Rico el 2 de septiembre de 1983. Vivió en la Isla del Encanto toda su infancia y juventud y se graduó con una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con una especialización en publicidad y relaciones públicas antes de dar el salto a México donde se graduó del Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (CEFAT).

Formó parte del equipo de talentos de Venga la Alegría por casi una década de 2008 a 2010. Y de 2013 a 2019 cuando se convirtió en una de las conductoras estelares.

Vanessa Claudio terminó su relación laboral con la televisora hasta principios del 2020, tras haber sido la conductora de Este es mi estilo, del cual grabó dos temporadas. Siguiendo su carrera, se mudó a Miami para integrarse al programa de Telemundo, Suelta la Sopa.

Vanessa Claudio regresa TV Azteca para conducir Al Extremo Foto: Instagram/@vanessaclaudio

No obstante, participó como asesora de belleza en algunas entregas de los premios Miss Universo con TV Azteca durante 2020. Su paso por Suelta la Sopa duro poco más de un año y posteriormente se sumó a la producción de El Poder del Amor al otro lado del mundo, en Turquía.

