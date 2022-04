Vanessa Claudio habló de la tortuosa relación que vivió con Carlos Arenas: “Era tóxico”

Vanessa Claudio fue novia de Carlos Arenas (Fotos: Instagram)

Hace unos años Vanessa Claudio, entabló una controversial relación con el presentador de Sale el Sol, Carlos Arenas. No obstante, aunque pocos detalles se saben sobre el romance que mantuvieron, fue en esta ocasión que la ex conductora de Venga la Alegría reveló que terminaron por las malas actitudes del famoso.

Y es que, durante una entrevista para el canal de Youtube, Pinky Promise, la carismática puertorriqueña rompió el silencio tras participar en una dinámica en la que debía responder preguntas del público. Así, ante el cuestionamiento respecto a Carlos Arenas y su ruptura, ella apuntó que todo sucedió porque no era una relación sana.

“La toxicidad era mucha, yo lo he dicho bastantes veces. Sí estaba loco, se despertaba y decía: ‘sé que me vas hacer algo hoy’ y me dejaba de hablar, me celaba del viento era de que me tenía que poner short debajo de la falda, no podía, era tóxico”, sentenció.

Vanessa habló de su relación con Arenas (Foto: Captura de pantalla/ YT pinky Promise)

Vanessa comentó que en un principio las cosas no se desenvolvieron de esa forma, ya que eran compañeros cercanos del medio y previo a ser novios formales todo parecía ir bien.

“Me da pena, yo primero lo conocía como amigo y me caía súper bien y me reía mucho”, dijo.

Sin embargo, ante previas declaraciones que ha dado Arenas, la conductora se percató con el tiempo de que lo vivido con el artista no sólo le había ocurrido a ella.

“Él podrá decir lo que quiera de mí, pero me encontré a dos de sus ex novias y era como escuchar mi propia historia en voces de otras mujeres”, explicó y añadió: “Para él todas somos locas, pero el factor común es él”.

Ante estas declaraciones, Karla Díaz, conductora del programa y Roberto Carlo, el otro invitado, se quedaron pasmados.

Así luce actualmente Vanessa Claudio (Foto: Instagram/@vanessaclaudio)

El presentador de La Más Draga aprovechó el momento para recordar que tiempo atrás fue amigo de Carlos Arenas, ya que conducían juntos en Sale el sol.

Roberto Carlo reveló que, tras salir del matutino de Imagen Televisión, se enteró de los malos comentarios que hizo su ex colaborador.

“Él y yo éramos amigos, así, en Sale el Sol, super amigos y cuando yo salgo del programa me doy cuenta que hablaba pestes de mí al aire (...) se fue en mi contra y nunca entendí la verdad, entonces ahí es cuando digo, ahora entiendo todo”, señaló durante la entrevista.

El conductor dijo que fue amigo de Carlos Arenas (Ig @robertocarlomx)

Pero la controversia no concluyó al finalizar Pinky Promise, ya que el viernes pasado, Roberto Carlo expuso desde su cuenta de Twitter que Carlos Arenas lo había bloqueado.

“Me hubiera bloqueado mejor todas las veces que hablo mal de mi al aire en Sale el Sol desde que salí del programa, en fin, la hipotenusa”, dijo.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos criticaron a Arenas.

“No es la hipotenusa.... es la envidia, x k el no tiene tu carisma y talento. Slds hermoso (sic)”. “Desde hace mucho anda muy ‘crecidito’, ha perdido ‘simpatía(si es que algún día la tuvo @Carlos_ArenasTv) así que no hay ni de que preocuparse mi estimado Roberto. Siempre la vida va a poner a la gente en su lugar y tu definitivamente vas creciendo. Éxito”, son algunas de las menciones que se leen en redes sociales.

