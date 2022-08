Laura G explicó por qué Vanessa Claudio no fue la presentadora de La Academia Foto: Instagram/@lauragii

Ha pasado poco más de una semana desde que concluyó La Academia en la que celebraron 20 años desde su primera edición, sin embargo, todo lo que se vivió dentro del reality insignia de TV Azteca, uno de los hechos que sigue causado de que hablar es la conducción de Yahir, así como de Laura G quien lo sustituyó en su momento.

Durante una entrevista para el programa de radio La Caminera de Exa, Laura reveló la razón por la que la producción no permitió que Vanessa Claudio, quien se ha despeñado en más de una ocasión como conductora principal en diversos programas de Azteca, fuera la conductora principal del exitoso reality tras la ausencia de Yahir.

De acuerdo con la presentadora de Venga la Alegría, cuando le ofrecieron suplir a Yahir, lo primero que hizo fue cuestionar el ofrecimiento, al argumentar que Vanessa era la persona ideal por ser la co-conductora del proyecto, además de estar presente en cada uno de los programas.

Tras esto compartió con el público la explicación que le dieron para hacerle entender porque no era posible que Vanessa se convirtiera en titular por un día: “Las personas que hacen la co-conducción tienen todas las ventas, y se hacen contratos para que esa persona las haga”, subrayó para La Caminera.

Por último, Laura expresó que se encontraba tranquila, hasta días antes que los medios de comunicación comenzaron a publicar notas generando expectativa de su conducción y cuestionando si su trabajo estaría a la altura del programa insignia de la empresa del Ajusco.

A pesar de todas estas situaciones en donde buscaron diferentes roles para hacer más amena la transmisión, la conducción del programa siempre estuvo en miras del público y en más de una ocasión criticaron la participación a Yahir como conductor principal de La Academia 20 años.

Previo a que concluyera el reality de TV Azteca en el cual coronaron a Cesia, Yahir confesó que no está en sus planes volver a hacer un papel como este.

“Yo tomé el reto por los 20 años nada más, para mí eso era algo muy importante, por los 20 años de La Academia, pero no creo que vuelva a conducir”, sentenció durante un reciente encuentro con la prensa.

Asimismo, durante una entrevista con Ana María Alvarado de Grupo Fórmula el cantante de éxitos como Llegaste a mi vida, Contigo sí o La locura mencionó que fue un proceso muy difícil, ya que no sólo fue reclutado velozmente, sino que no contaba con ningún tipo de preparación en este campo.

“Me pidieron que fuera yo mismo, siempre me dijeron: ‘Suéltate, Yahir, se tú’, pero, para mí fue muy difícil porque los primeros programas lógicamente subía aterrado con el teleprónter el chícharo y ese era el tema todo el tiempo, entonces tengo que decir que tenía cero experiencia en la conducción, yo firmé el contrato por decirte un jueves y el lunes ya estaba conduciendo la rueda de prensa de La Academia con las cámaras, con el prónter, con el chícharo”, confesó.

En la misma entrevista y tras los duros comentarios recibidos Yahir respondió a todas las críticas que se pudieron leer en las redes sociales por su inexperiencia en la conducción.

“Estoy muy sorprendido del tipo de hate, nunca había vivido esto en mi vida tan rudo, entonces ahora que me pasó, que me meto a la conducción, me pasó que me doy cuenta de las ganas que tiene la gente de que uno haga las cosas mal para pegarle en la cara (...) a mucha gente no le gusta que a uno le salgan las cosas bien, le encanta estar pendiente de ese tipo de cosas para pegarle por ahí”, apuntó.

