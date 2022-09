No es necesario suspender clases por huracán Ian: Secretaría de Educación de Quintana Roo

La Coordinación Estatal de Protección Civil, Alfredo Suárez Camacho informó que se esperan lluvias fuertes entre hoy y todo el día de mañana. (Foto: EFE/Alonso Cupul).

Las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil están analizando junto a la Secretaría de Educación de Quintana Roo si es necesario suspender clases ante el posible riesgo que representa el huracán Ian.

El encargado del despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Alfredo Suárez Camacho, informó que se esperan lluvias fuertes entre hoy y todo el día de mañana. “Se espera que sus bandas nubosas puedan estar dejando lluvias desde hoy por la tarde y todo el día de mañana, con lluvias de hasta 70 milímetros de agua, vientos de hasta 50 kilómetros por hora hoy y mañana, por tal motivo se está visualizando con la Secretaría de Educación si es factible de acuerdo a los pronósticos llegar a suspender alguna actividad escolar”.

Y es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer la trayectoria del huracán ‘Ian’, y alertó a la población de las entidades de Quintana Roo, Yucatán y Campeche que en los próximos días se esperan condiciones climatológicas que pueden representar riesgo. Se pidió extremar precauciones, así como atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

Contrario a lo anterior, la Secretaría de Educación del Estado, a través de su cuenta oficial de Twitter notificó que, hasta el momento, no se contempla la suspensión de clases en la zona norte y el resto del estado, esto ante la cercanía de “Ian”. La dependencia informó que las condiciones climáticas hasta el momento no requiere la suspensión de clases.

La Secretaría de Educación de Quintana Roo, informó en su cuenta de twitter que por el momento, no se tiene contemplada la suspensión de clases en ningún municipio. Les invitamos a estar pendiente de nuestros avisos oficiales. (Foto: Twitter/@EducacionQR).

“La secretaría de Educación, mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas que pudieran presentarse ante la cercanía del Huracán “Ian”, los reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informan que por el momento no se tiene contemplada la suspensión de clases en ningún municipio. De haber algún cambio, de acuerdo a Protección Civil, se dará a conocer el día de hoy en la noche, por lo que se pide estar atentos a los avisos oficiales de la Secretaría de Educación, se lee en la red social.

A lo anterior, las reacciones por parte de usuarios de Twitter no se hicieron esperar y criticaron la decisión de la dependencia, al argumentar que esta decisión podría poner en riesgo la integridad de los estudiantes.

“Nadie obliga a ir a la escuela, supongo si llueve, pues queda a criterio de los papas, no creo te reprueben por no ir un día de lluvia, yo por eso aunque mañana esté el solazo, mis hijos no van a ir jajajaja”

“Creo que con tanta tecnología pudieran prevenir un poco mejor a la población, para evitar catástrofes y los padres de familia tomar mejor una decisión sin estar a la expectativa”. Fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Según el último pronóstico, la tormenta tropical Ian, cambió su trayectoria hacia el canal de Yucatán y se localiza a 1,295 km al sureste de las costas de Quintana Roo. (Foto: Twitter/@CarlosJoaquin ).

Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Ian comienza a alejarse de las costas de México. A pesar de ello, sus afectaciones se mantendrán sobre estados de la Península de Yucatán con lluvias fuertes. Actualmente (04:00 horas), el sistema se ubica a 345 km al este-noreste de Cancún, Quintana Roo, con una ruta de desplazamiento hacia el norte (355°) a una velocidad aproximada de 19 km/h.

Aunque pronto dejará de representar peligro para el país, Ian se encuentra sobre tierra en Cuba, Provincia de Pinar del Río, como huracán categoría 3 (se intensificará a categoría 4). Posteriormente, se dirigirá hacia Florida, Estados Unidos, en donde se prevé que también impacte entre el miércoles y jueves.

Para este día en la Península de Yucatán se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente templado por la mañana y cálido por la tarde.

