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Michelle Salas reacciona a los rumores del estado de salud de Luis Miguel

La joven fue cuestionada en redes sociales por los fans del cantante

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Luis Miguel Michelle Salas
Michelle Salas responde a los cuestionamientos de fans en redes sociales (Foto: Instagram)

La reacción de Michelle Salas ante las crecientes especulaciones sobre la salud de Luis Miguel se dio en el espacio digital, lejos de cualquier declaración formal.

En los últimos días, diversos portales informaron sobre una posible hospitalización de Luis Miguel en Nueva York tras someterse a un procedimiento médico.

Sin embargo, hasta el momento, ni el propio artista ni su equipo han ofrecido una confirmación o desmentido oficial sobre el hecho. La ausencia de una postura clara alimentó un clima de dudas y comentarios en plataformas sociales.

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La interacción en Instagram y la respuesta de Michelle Salas

Michelle Salas reacciona a los rumores de cirugía de su padre (Foto AP/Eduardo Verdugo)
Michelle Salas reacciona a los rumores de cirugía de su padre (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Todo ocurrió en una publicación de Instagram de Salas, donde una usuaria comentó:

“Con todo respeto a tod@s, creo que Michelle nos está dando una respuesta inteligente de que su papá está bien, sin decir ni una palabra; ya no le pregunten por él, no va a responder verbalmente. Al menos por ahora, mejor pidamos a Dios para que lo sane y se recupere pronto”.

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La respuesta de Michelle fue breve y no incluyó palabras: eligió emojis de corazones.

Este intercambio no pasó desapercibido para los seguidores. Algunos interpretaron la reacción de Michelle como un respaldo silencioso al mensaje de la usuaria, mientras que otros destacaron la ausencia de información concreta sobre el estado de salud de Luis Miguel.

Hasta ahora, la familia y el entorno cercano mantienen el hermetismo, y la salud del intérprete de La incondicional sigue rodeada de especulaciones.

¿Qué se sabe de la salud de Luis Miguel?

Luis Miguel
Diversos medios han reportado una supuesta cirugía a la que se habría sometido Luis Miguel. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Ya hace algunos días comenzaron los rumores de una supuesta operación a la que se habría sometido Luis Miguel. El cantante habría sido dado de alta luego de una evolución favorable, según la revista española Semana.

La publicación señala que la intervención ocurrió en el Hospital Monte Sinaí, en Manhattan, y que el procedimiento habría estado a cargo del cardiólogo español Valentín Fuster. Según la información, el intérprete se trasladó a México para continuar su recuperación.

Hasta ahora, ni el equipo de Cuevas ni el de Luis Miguel confirman públicamente los reportes sobre su estado de salud.

Issabela Camil es cuestionada sobre la salud de Luis Miguel

Luis Miguel e Issabela Camil se conocieron a una edad temprana, estableciendo una amistad que evolucionaría en un amor apasionado
Luis Miguel e Issabela Camil se conocieron a una edad temprana, estableciendo una amistad que evolucionaría en un amor apasionado

Issabela Camil negó tener información sobre la presunta operación al corazón de Luis Miguel en Nueva York y aseguró que se enteró del rumor por preguntas de la prensa.

No tengo idea, es la primera vez que escucho eso. No sé”, dijo Camil cuando le preguntan por el estado de salud del cantante, ante versiones no confirmadas que circulan en medios y redes sociales.

Cuestionada sobre una posible reconciliación con Luis Miguel, la actriz descartó que exista algún asunto pendiente: “No tengo nada que reconciliar. No, nunca… no hubo ningún pleito”, afirmó en el mismo encuentro con reporteros.

Issabela Camil también evitó enviarle un mensaje y cerró el tema: “No, ningún mensaje”, responde. Aun así, agregó que no guarda rencores: “No deseo que nadie esté enfermo y pues mi amor universal a todos, a él y a todos”.

Los problemas de salud de Luis Miguel

El cantante mexicano Luis Miguel (Foto AP/Eduardo Verdugo)
El cantante mexicano Luis Miguel (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Los efectos del tinnitus marcaron un antes y un después en la carrera de Luis Miguel. Esta condición auditiva, que provoca la percepción constante de zumbidos sin fuente externa, surgió tras un incidente en un concierto en Lima en 2005, cuando un fallo en el audio le causó un daño irreversible en uno de sus oídos.

El impacto de los problemas de salud en su carrera fue especialmente notorio en 2015, cuando el cantante tuvo que suspender varios conciertos en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

En ese momento, las especulaciones sobre su estado se multiplicaron hasta que su médico confirmó que padecía una rinofaringitis aguda. Esta inflamación severa de las vías respiratorias superiores le impedía utilizar profesionalmente su voz, lo que obligó al intérprete a cancelar compromisos y a guardar reposo absoluto por recomendación médica.

En los últimos años, las exigencias de las giras internacionales han agravado los cuadros de salud de Luis Miguel. Los episodios de ronquera, infecciones respiratorias y molestias de garganta se repitieron, obligándolo a cancelar presentaciones y someterse a observación médica en más de una ocasión.

El público fue testigo de estas complicaciones, que afectaron el desarrollo normal de sus espectáculos en distintas ciudades.

Luis Miguel logró finalizar una extensa gira mundial que inició en 2023, recorriendo numerosos países. El tour fue considerado el más exitoso de la historia para un artista latino, hasta que fue superado por Shakira, quien ostenta actualmente ese reconocimiento.

Hoy, la salud del cantante sigue bajo atención constante, pero su retorno a los escenarios demuestra la capacidad de adaptación ante los desafíos físicos.

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