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Policía municipal muere tras ser atacado por asaltante en San Mateo Atenco: cae el presunto responsable

Andrés “N” fue aprehendido por elementos estatales que llegaron a reforzar el llamado

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Detenido por el asesinato del policía Aldo Campos. Crédito: SSEM
Detenido por el asesinato del policía Aldo Campos. Crédito: SSEM

El Policía Primero Aldo Alfonso Campos Martínez, adscrito a la corporación municipal de San Mateo Atenco, murió la noche del pasado 22 de junio después de que acudiera a un llamado de emergencia y un hombre armado le disparara al interior una Farmacia Guadalajara en la colonia Centro del municipio.

Fue trasladado de urgencia al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El presunto responsable, identificado como Andrés “N”, de 28 años, fue detenido en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal.

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Se le aseguró un arma de fuego corta, color negro con empuñadura plateada, y la motocicleta en que se transportaba.

Policía asesinado en Atenco. Crédito: Gobierno de Santa Mateo Atenco
Policía asesinado en Atenco. Crédito: Gobierno de Santa Mateo Atenco

Luego del arresto, Andrés “N” fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica por los delitos de robo y homicidio en agravio de un mando municipal.

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Esto se sabe sobre el agente asesinado

Campos Martínez tenía el rango de Policía Primero y estaba adscrito a la Dirección de Seguridad Humana, Orden Vial y Protección Civil del Gobierno Municipal de San Mateo Atenco. Su corporación lo despidió en redes sociales con un mensaje que lo recordó.

La dependencia del municipio explicó también en redes sociales que la entrega del oficial los honra, que su ausencia duele, y que su recuerdo permanecerá en cada guardia y en cada paso que den por San Mateo Atenco.

Asimismo, el Gobierno Municipal lo describió como alguien que “sirvió con lealtad, entrega y vocación”. La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra expresó la solidaridad del municipio con la familia del oficial caído y convocó a los actos fúnebres en su memoria.

Una llamada al 911 desató el operativo en la colonia Centro

La secuencia de hechos inició con una llamada al Número Nacional de Emergencias 911. Una denunciante reportó que un hombre armado -Andrés “N”- permanecía en el interior de un negocio en la colonia Centro, en el municipio de San Mateo Atenco, y mantenía amagado al encargado del turno nocturno.

Local donde ocurrió el crimen. Crédito: Google Maps
Local donde ocurrió el crimen. Crédito: Google Maps

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) alertó de inmediato a uniformados estatales y municipales en campo para que se dirigieran al establecimiento ubicado sobre la Avenida Benito Juárez.

De acuerdo con el comunicado 0577/2026 de la SSEM, el aparente responsable portaba un arma de fuego y se mantuvo dentro del establecimiento hasta la llegada de los elementos.

Al arribar al lugar, Campos Martínez fue sorprendido por el sujeto, quien accionó el arma en su contra, asesinándolo. Hasta el momento las autoridades no han confirmado si el agente respondió la agresión.

Efectivos de la SSEM que realizaban despliegues estratégicos en la zona como parte de las Mesas de Paz llegaron al sitio y sometieron al agresor.

Arma usada para asesinar al policía municipal de San Mateo Atenco. Crédito: SSEM
Arma usada para asesinar al policía municipal de San Mateo Atenco. Crédito: SSEM

Según el reporte oficial tras el crimen, luego de identificarse plenamente como policías de la SSEM e informarle al detenido que atentar contra un oficial constituye un delito, procedieron a su detención en flagrancia.

San Mateo Atenco despedirá al oficial caído con guardia de honor y último pase de lista

La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra convocó a actos fúnebres para el próximo miércoles 24 de junio. A las 11:30 horas se realizará una misa de cuerpo presente en la Parroquia de San Mateo Apóstol.

Posteriormente, a las 12:15 horas, se hará una ceremonia luctuosa con guardia de honor y último pase de lista en la Plaza Cívica Benito Juárez.

El municipio recordó al Policía Primero Campos Martínez como un oficial que ofrendó su vida en cumplimiento del deber. Sus compañeras y compañeros de la corporación lo despidieron con un mensaje en redes sociales: “Vuela alto, querido amigo Aldo”.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México recordó tras el hecho a la ciudadanía que el teléfono 089 de Denuncia Anónima y el 9-1-1 de Emergencias están disponibles las 24 horas del día.

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