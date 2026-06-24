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República Checa ya llegó a México para enfrentar al Tri

La Selección Mexicana afrontará el partido en el Coloso de Santa Úrsula con el liderato asegurado, pero con la misión de conseguir los nueve puntos

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El conjunto checo llega a la Ciudad de México con apenas un punto al partido en el Estadio Azteca tras caer ante Corea del Sur y empatar con Sudáfrica. (X/ @ceskarepre_cz)
El conjunto checo llega a la Ciudad de México con apenas un punto al partido en el Estadio Azteca tras caer ante Corea del Sur y empatar con Sudáfrica. (X/ @ceskarepre_cz)

La Selección de República Checa ya está en México para enfrentar a la Selección Mexicana este 24 de junio en el Estadio Azteca.

El conjunto europeo llegó tras su estancia en Dallas, donde mantuvo su base de operaciones durante el Mundial 2026. Para los checos, el duelo ante el Tri representa la última oportunidad de pelear la clasificación a la siguiente ronda.

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Con marimba, sombreros y un gran recibimiento, la Selección Checa arribó a su hotel de concentración en el Ciudad de México. (X/ @ceskarepre_cz)
Con marimba, sombreros y un gran recibimiento, la Selección Checa arribó a su hotel de concentración en el Ciudad de México. (X/ @ceskarepre_cz)

El grupo encabezado por Miroslav Koubek aterrizó en la capital mexicana luego de un paso por Mansfield, donde realizó su último entrenamiento antes del viaje. En su arribo, los jugadores descendieron del avión y se trasladaron al hotel de concentración bajo estrictas medidas de seguridad.

República Checa necesita ganar sí o sí

El partido ante México es la última oportunidad para que República Checa se mantenga con vida en la Copa Mundial. El equipo europeo llega con la necesidad de sumar de a tres.

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  • República Checa suma un solo punto: perdió 2-1 ante Corea del Sur y empató 1-1 con Sudáfrica.
  • Para clasificar, necesita vencer a México y esperar un resultado favorable en el duelo Sudáfrica vs Corea.
  • Figuras clave del plantel: Patrik Schick, Tomáš Souček y Ladislav Krejčí.
  • El plantel llegó a la Ciudad de México y se instaló bajo medidas de seguridad, enfocado en el duelo definitivo.
Para clasificar a los dieciseisavos del Mundial 2026, República Checa necesita buscar un aztecaso y esperar un resultado favorable del Sudáfrica vs Corea. Reuters/Brett Davis
Para clasificar a los dieciseisavos del Mundial 2026, República Checa necesita buscar un aztecaso y esperar un resultado favorable del Sudáfrica vs Corea. Reuters/Brett Davis

La urgencia de un triunfo y la presión de un escenario histórico como el Estadio Azteca hacen que Chequia enfrente su prueba más exigente en el Mundial 2026.

México llega con paso perfecto e inminentes rotaciones

El ambiente en el CAR es de confianza, pero también de enfoque. La Selección Nacional busca completar la fase de grupos con una marca perfecta y ya prepara movimientos en su alineación.

  • México suma dos triunfos en la fase de grupos: 2-0 ante Sudáfrica y 1-0 frente a Corea del Sur.
  • El liderato del Grupo A está asegurado y el boleto a la siguiente ronda ya está en la bolsa.
  • Javier Aguirre planea rotaciones en la alineación titular: Guillermo Ochoa podría tener minutos y Brian Gutiérrez no jugará para evitar una posible suspensión.
  • Gilberto Mora u Obed Vargas son las opciones para suplir el mediocampo.
Con el liderato del grupo ya en la bolsa, México podría implementar rotaciones en la alineación titular ante Chequia. REUTERS/Amanda Perobelli
Con el liderato del grupo ya en la bolsa, México podría implementar rotaciones en la alineación titular ante Chequia. REUTERS/Amanda Perobelli

De esta manera, el Tri busca cerrar con nueve puntos, una meta que nunca ha alcanzado en Copas del Mundo, aprovechando el impulso anímico de su afición en el Coloso de Santa Úrsula.

Un antecedente mundialista y expectativas en el Azteca

El historial entre México y Chequia en Mundiales es breve. Sólo existe un antecedente: el triunfo de 3-1 del Tri en Chile 1962. La República Checa, como heredera de ese pasado, enfrenta la posibilidad de igualar el marcador histórico y mantener viva la esperanza de avanzar en el torneo.

La Selección Mexicana buscará lograr la hazaña histórica de conseguir los nueve puntos como líder del Grupo A del Mundial 2026. REUTERS/Pawel Kopczynski
La Selección Mexicana buscará lograr la hazaña histórica de conseguir los nueve puntos como líder del Grupo A del Mundial 2026. REUTERS/Pawel Kopczynski

En este sentido, el duelo de este miércoles en el Estadio Ciudad de México será definitivo para ambos equipos. El Tri busca cerrar con marca perfecta, mientras que los checos se juegan la permanencia.

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