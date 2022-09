Julián Figueroa reveló si se divorciará tras ser captado besándose con una fan

(Foto: Instagram/@julian_f.f)

Después de que salieran a la luz unas imágenes en donde se veía al hijo de Joan Sebastian, Julián Figueroa, besándose con una fan aún cuando lleva varios años casado con Ime Garza-Tuñón, el cantante se volvió a mostrar arrepentido por sus actos.

Fue durante un encuentro con los medios transmitido por Venga la Alegría, donde el intérprete confesó que actualmente su matrimonio atraviesa un periodo difícil por sus acciones, no obstante, aseguró que está dispuesto a hacer todo lo que pueda para continuar con su pareja.

“Estamos llevando un proceso, reconocer mi error y seguir adelante con la relación con la mujer que amo”, comenzó a decir.

Ante las preguntas de los reporteros sobre si es posible que haya en puerta una separación, Julián mencionó que hasta el momento no, sin embargo, destacó que en caso de suceder él no estaría dispuesto a hacer la noticia pública.

“No (hay intenciones de divorcio) y si sucediera son cosas que no las andaría platicando porque son muy personales y no quiero que me hijo viva la separación de sus padres tan mediáticamente como yo en algún momento lo experimenté, me enteraba de cosas que yo ni sabía en las revistas a los seis años. si llegara a pasar lo manejaríamos muy discreto”, confesó.

El intérprete de éxitos como Cursi, Yo sería o El primer tonto apuntó reconoció ante las cámaras que su actitud no fue la correcta y recordó que, aunque Joan Sebastian era considerado un mujeriego, él no estaba dispuesto a seguir los mismos pasos.

“Fue un momento de idiotez de mi parte, más que lo de mi papá es eso, mi papá era un hombre muy enamorado de la vida. Yo la verdad deseo tener una familia bonita con mi esposa y con mi hijo”, dijo.

Asimismo, respecto a Enrique Iglesias, quien recientemente subió a una seguidora en un su concierto en Ucrania y protagonizó junto a ella un apasionado beso en los labios, Julián opinó:

“(Fue) Un momento de inconsciencia, sí depende de ti, finalmente tienes el poder de decir no y qué hacer, sólo reconocer los errores”.

¡Julián Figueroa nos comparte que está luchando para recobrar la confianza de su esposa luego de que se publicaran unas fotografías donde se besa con una fan!

No obstante, al escuchar que los reporteros señalaron que Anna Kournikova, pareja de Iglesias, se lo permitía, Figueroa añadió:

“Ah, si es un arreglo que ellos tienen, qué chido, en mi caso no es algo permitido”, apuntó.

En cuanto a los aprendizajes que le dejó este mal trago, Julián Figueroa contó que canalizó la experiencia en música y que ya creo algunos sencillos que hablarán sobre su sentir en estos momentos de su vida.

“Ya hice varios temas, no con la anécdota, sino con el dolor de lo que yo también sentí de haber cometido un error tan grande”, dijo.

Cabe recordar que fue el pasado 9 de agosto, cuando la revista TV Notas dio a conocer unas imágenes en las que supuestamente se ve a Julián Figueroa besando en varias ocasiones a una fan, lo que causó una gran controversia, pues el hijo de Maribel Guardia es casado desde hace cinco años.

En la publicación también se aseguró que el joven tiene nuevamente problemas de alcoholismo y que esto le ha traído graves consecuencias en su matrimonio y los proyectos en los que estaba trabajando, pues supuestamente tuvo problemas con Nicandro Díaz al llegar ebrio al rodaje de Los caminos del amor.

El cantante aseguró que no le fue infiel a su esposa y que, de hecho, toda esta polémica provocó que el buen momento que estaban viviendo, se acabara. Por esto, se disculpó con su pareja ante los reporteros que lo encontraron en el aeropuerto.

“Esto se ha sacado de contexto de todas las formas posibles, aun así reconozco que talvez mi accionar no fue el más apropiado y le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo es la única a la que le puedo decir algo al respecto. A mi esposa que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor, pero esto es ya un ensañamiento de parte de esta revista en mi contra”, aseguró.

