Maribel Guardia se sinceró sobre supuesta recaída de Julián Figueroa con el alcohol

Tras los recientes rumores de que Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, habría caido en problemas de alcohol, su madre decidió romper el silencio y revelar cuál es la situación en la que se encuentra el joven.

Fue en un encuentro con los medios, el cual fue retomado por Sale el Sol, donde Maribel mencionó que los motivos por los cuales su hijo se ha mantenido fuera del ojo público recientemente se debe a que está enfocado en sus estudios y no por las especulaciones que se le atribuyen, donde incluso se ha señalado que podría estar en un centro de rehabilitación.

“No es cierto, Julián está estudiando psicología. Está tomando cursos, porque está estudiando filosofía por otro lado… toma clases, pero gracias a Dios ha estado muy bien”, explicó la actriz.

Asimismo, aseguró que tanto su hijo como su esposa se encuentran en una buena etapa de su vida y desmintió que tuvieran problemas maritales.

“Están maravillosamente bien y yo con ella me llevo increíblemente bien, la quiero mucho. Compartimos muchas cosas y tenemos una relación inmejorable”, expresó.

Respecto a las controversias surgidas en 2021, después de que algunos internautas encontraron en una aplicación de renta de hospedaje que una de las propiedades de Joan Sebastian se encontraba en renta y que Julián Figueroa aclarara en efecto eso estaba sucediendo con una casa que su papá dejó en Cuernavaca, Maribel dio su opinión respecto a lo que su hijo podría hacer con ese inmueble.

“Más adelante sería bueno que lo vendiera, porque es un rancho muy grande, porque Julián jamás va a vivir ahí y es mucho gasto. Pero es de ellos, de Julián y de Imelda y ellos los que tomarán esa decisión”, dijo para los medios.

Cabe mencionar que en días reciente TVyNovelas entrevistó a Julián Figueroa y ahí, el cantante desmintió -como su madre- que actualmente esté atravesando un problema de adicciones.

“No es verdad, gracias a dios he estado muy bien desde hace tiempo. Lo que pasa es que estoy tomando unos cursos, prefiero no decir dónde porque es parte de mi privacidad, pero estoy yendo todos los días y a veces voy, me quedo dos días y regreso a mi casa”, dijo.

De igual forma, el hijo de Maribel guardia ahondó en que estos cursos que está tomado tienen que ver con el camino filosófico en el que se encuentra actualmente y su preparación espiritual.

“No tienen nada que ver con ninguna adicción ni con ningún centro de rehabilitación”, sentenció.

A principios de enero, Maribel Guardia mencionó que Julián donó diversas pertenencias de su padre, Joan Sebastian, con la finalidad de mantener su legado.

“Yo no sé de esos planes. Yo sé que quiere hacer un museo y que Julián ha donado mucha cosas que tenía… Una escultura, una pintura, premios, todo lo donó”, dijo.

Y es que, durante 2019, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó una ceremonia por el cuarto aniversario luctuoso del cantante, donde se anunció la creación de un museo en honor.

“Se anuncia la creación del Museo ‘Joan Sebastian’ con participación de familiares y del Gobierno del Estado”, declaró la Secretaría de Cultura de la entidad.

