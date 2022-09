Elsa Aguirre: así fue el cumpleaños número 92 de la diva del Cine de Oro mexicano

La primera actriz cumplió 92 años (Foto: Twitter / @depelicula)

Las grandes estrellas de la época del Cine de Oro mexicano que aún viven son contadas, por lo que cada que una cumple un año más de vida, las grandes fiestas en su honor no se hacen esperar, siendo este el más reciente caso de la primera actriz Elsa Aguirre, quien festejó su cumpleaños número 92.

La protagonista de grandes clásicos de la época dorada del cine en México celebró el pasado 25 de septiembre una nueva vuelta al sol, rodeada de sus seres más queridos y algunos medios de comunicación que han permitido observar cómo fue el festejo de la reconocida intérprete, quien recibió la interpretación en vivo de mariachis y los deleitó con su voz.

La lucidez que mostró la actriz fue uno de los temas que más llamó la atención del matutino Venga La Alegría, quienes le realizaron una entrevista donde habló sobre todo aquello que hizo en su vida para llegar a la tercera edad de manera sana y cuerda: “He realizado 50 años de disciplina (yoga) y algo se le pega a uno, de los colegios y la disciplina hace que uno perciba la vida de diferente manera”, comenzó a relatar.

La actriz acompañó a los mariachis cantando en vivo (Foto: Twitter/@@VengaLaAlegria)

En medio de un lindo jardín con carpas y mesas decoradas, así como la presencia de amigos, familiares, algunos medios de comunicación e incluso los músicos, la protagonista de películas como Las figuras de arena (1969), El cuerpazo del delito (1968), Cómo enfriar a mi marido (1967) y El matrimonio es como el demonio (1969) aseguró que en la etapa que vive no hay espacio para que el resto haga todo por ella, a pesar de que padece grandes problemas en la cadera, por lo que esta es otra de sus terapias que la mantiene activa y radiante.

“Voy caminando, arriba y adelante siempre, estoy diciendo que la mejor terapia es estar activa. No dejo de estar en lo que debo de estar, en el ahora, ya no sueño tanto ya solo hago lo que tengo que hacer”, agregó Elsa Aguirre.

Para la superestrella del cine mexicano la idea de la muerte no le es indiferente y tampoco le causa miedo, por lo que todo lo relacionado a lo que pueda pasar después de su deceso está más que preparado, siendo el tema de su testamento algo de lo que también habló durante su celebración.

¡En #VLA te presentamos en exclusiva la celebración del cumpleaños número 92 de la primera actriz Elsa Aguirre! 🙌🎉💃🎂📺 #MiSemanaEnVLA pic.twitter.com/2I4jFt2cBp — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 26, 2022

“Me cuido mucho y tomo mi sol, cuido mucho mi alimentación, me hago mis chequeos para saber cómo ando de todo, pero me cuido porque hay cosas que todavía tengo que realizar. La idea de cuando sea (la muerte) pues ya he hecho mi testamento, todo lo que se me ha dejado está ya repartido, está bien escrito, entonces ya no tengo nada así como pendiente”, externó.

Negrete, Lara e Infante formar parte de su exitoso historial filmográfico

Elsa Irma Aguirre Juárez debutó en la época más alabada e importante del cine mexicano a lado de a su hermana, Alma Rosa Aguirre, en la película El sexo fuerte (1946), sin embargo su talento para el séptimo arte la colocó rápidamente en la lista de las histrionisas más cotizadas y buscadas de su momento.

(Foto: Twitter/@cine_mexicano)

Con más de 40 películas, títulos como Don Simón de Lira (1946) al lado de Joaquín Pardavé, Algo flota sobre el agua (1947) con Arturo de Córdova, Lluvia roja (1950) junto a Jorge Negrete, La mujer que yo amé (1950) junto a Agustín Lara, Cuatro noches contigo (1952) con Luis Aguilar y Cuidado con el amor (1954) junto a Pedro Infante, consagraron su trayectoria, siendo una de las pocas estrellas del Cine de Oro que aún viven.

