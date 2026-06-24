Samuel García usó transporte público de NL como palco VIP en concierto: Morena CDMX

La bancada capitalina sostiene en X que el mandatario de Nuevo León acondiciona unidades del transporte estatal para un área preferencial durante un evento musical al que presuntamente acude acompañado de amigos, según la publicación. (Infobae-Itzallana)

El Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México señaló al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de haber utilizado unidades del transporte público estatal para habilitarlas presuntamente como un palco VIP durante un concierto, al que habría asistido en compañía de amigos.

La denuncia fue difundida a través de la cuenta oficial @GPMorenaCdMex en X (antes Twitter), acompañada de un video atribuido a El Heraldo de México, en el que se escucha una voz que exclama: “Marianis, este VIP no lo tiene ni Obama. Vea nomás”, en referencia a las condiciones del espacio.

PUBLICIDAD

El Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México acusa al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de presuntamente utilizar unidades del transporte público estatal como palco VIP durante un concierto, al que habría asistido acompañado de amigos.

El señalamiento político

El grupo parlamentario calificó el hecho como un acto de corrupción, al que definió en su publicación como “el uso privado de recursos públicos”. En ese marco, cuestionó públicamente el costo de operar dichas unidades de transporte de forma exclusiva para el gobernador y sus acompañantes.

“Así gobierna Movimiento Ciudadano: abusando del poder", señalaron en la publicación, extendiendo la crítica al partido liderado por García a nivel nacional.

@GPMorenaCdMex

Contexto político

El señalamiento se da en un marco de confrontación abierta entre Morena y Movimiento Ciudadano que va más allá del intercambio de críticas en redes sociales. Samuel García acumula actualmente tres procesos de juicio político en el Congreso de Nuevo León: dos de ellos derivados de sentencias del Tribunal Electoral Federal que lo hallaron culpable de violar la equidad en las elecciones locales de 2024, desviar recursos públicos en favor de Movimiento Ciudadano y promover de manera ilegal la candidatura a la alcaldía de Monterrey de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. El tercero, el más reciente y el de mayor peso político, fue impulsado directamente por la dirigencia estatal de Morena: la presidenta morenista en Nuevo León, Anabel Alcocer, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción, acusando una triangulación de cerca de mil millones de pesos hacia despachos vinculados con familiares del gobernador.

PUBLICIDAD

La FGR mantiene abierta una carpeta de investigación que señala al menos cuatro rutas de transferencias relacionadas con contratos y pagos públicos estatales, a través de las cuales parte de los recursos habría sido enviado a Estados Unidos para dificultar su rastreo. Ante ello, Morena exigió que García solicitara licencia para que la investigación pudiera avanzar sin obstáculos, y cuestionó además que el gobernador habría destinado más de 12 millones de pesos en publicidad en redes sociales en un periodo de tres meses, parte fuera del territorio de Nuevo León.

Desde MC, la respuesta ha sido de rechazo frontal. La coordinadora de la bancada emecista en el Congreso local, Sandra Pámanes Ortiz, acusó a Morena de actuar por “desesperación política” derivada de la pérdida de respaldo ciudadano, y señaló que el partido usa el Congreso para promover ataques en lugar de presentar propuestas. El escenario legislativo es complejo: tanto MC como Morena cuentan con nueve diputados cada uno en el Congreso de Nuevo León, lo que hace que cualquier avance en el juicio político dependa de alianzas con otros grupos. Es en ese contexto —de investigaciones penales activas, procesos legislativos en curso y disputa abierta por el electorado de cara a 2027— donde el señalamiento sobre el presunto uso de transporte público como palco VIP adquiere una dimensión que rebasa lo anecdótico y se inserta en una estrategia de desgaste político más amplia.

PUBLICIDAD

Lo que se sabe y lo que no

Hasta el momento, ni Samuel García ni el gobierno de Nuevo León han emitido una respuesta oficial ante las acusaciones difundidas en redes sociales. Tampoco existe, hasta el cierre de esta nota, una confirmación independiente sobre si las unidades de transporte referidas pertenecen efectivamente al sistema público estatal ni sobre los costos de su operación en el evento señalado.

El Grupo Parlamentario de Morena en CDMX publicó el señalamiento en X

El video fue atribuido a @heraldodemexico

En el material circulante se escucha voz haciendo referencia a un espacio VIP

No hay confirmación oficial sobre el uso de recursos públicos

No se han revelado costos ni detalles operativos del supuesto evento

Samuel García no ha respondido públicamente al señalamiento