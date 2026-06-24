Euro hoy en México: cotización de apertura del 24 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20 pesos mexicanos, marcando un incremento del 0,78% respecto al precio de cierre anterior de 19,84 pesos, según información de<i> Dow Jones</i>.
En la última semana, los euros experimentaron una subida del 0,46%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -7,91%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en esa dirección durante un día consecutivo.
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Con una volatilidad actual del 5,7%, ligeramente superior a la volatilidad de referencia del 5,66%, el mercado se presenta con una moderada inestabilidad.
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