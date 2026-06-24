México

Mario Casillas pide trabajo a productores tras afrontar la muerte de su esposa y el intento de homicidio de su nieta

El histrión de 88 años de edad tomó la decisión de vivir en la Casa del Actor tras el deceso de su pareja, Iliana de la Garza, en enero de 2025

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Hombre de cabello blanco con chaqueta azul, sentado. Su mano izquierda está en la barbilla. Un círculo superpuesto contiene un retrato de un hombre más joven de cabello oscuro
Mario Casillas pide trabajo a productores tras afrontar la muerte de su esposa y el intento de homicidio de su nieta (YouTube: Matilde Obregón)

El primer actor Mario Casillas busca volver a las telenovelas a un año de vivir un drama personal marcado por la trágica muerte de su esposa, la actriz Iliana de la Garza, y el intento de homicidio de su nieta, la modelo Valentina Gilabert.

En enero de 2025, Iliana de la Garza falleció horas después de sufrir un accidente doméstico que, de acuerdo con el propio histrión, en primera instancia no pareció grave: “Dicen que es la muerte de los justos, pero qué injustos, ¿por qué se la llevan así? No tenía nada, estaba sana”, indicó en diálogo con la periodista Matilde Obregón.

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Un mes después, tras mudarse a la Casa del Actor, afrontó el intento de homicidio de su nieta, Valentina Gilabert. La modelo fue agredida por la influencer Marianne Gonzaga el 5 de febrero de 2025 en el complejo residencial Park Pedregal, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Pese a las graves heridas que sufrió, la joven de 18 años logró recuperarse y contar su versión.
Pese a las graves heridas que sufrió, la joven de 18 años logró recuperarse y contar su versión. (Captura de pantalla N+)

Mario Casillas reaparece y pide una oportunidad a productores

Aunque la decisión de ingresar a la Casa del Actor respondió a la falta de oportunidades y a la incapacidad de valerse por sí mismo, en abril pasado, durante una charla con Obregón, Mario Casillas expresó su deseo de regresar a los foros de televisión, aunque no en proyectos demandantes.

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Recientemente, el primer actor acudió a Televisa San Ángel, donde sostuvo una breve charla con el reportero Edén Dorantes. Visiblemente gelgado y con una voz tenue, muy alejada de la profundidad y potencia que la distinguía en sus actuaciones, externó tener deseos de ser llamado por los productores.

“Casi no trabajo. Me faltan las piernas, se me doblan... Entonces, preferí no trabajar. Estoy en la Casa del Actor con varios compañeros ahí”, explicó.

Sobre si su retiro era definitivo, reconoció que ha sentido la necesidad de volver a los foros de grabaciones. Incluso, mencionó que espera ser llamado: “Tengo un amigo que dice que me va a llamar para hacer una novela, de las cortas que van a hacer ahora”, indicó en referencia a los formatos hechos para la plataforma Vix +.

Al abordar su estado de salud, bromeó sobre la posibilidad de tener consideraciones especiales en el foro, como representar a personajes con problemas para caminar, debido a que usa bastón porque “siempre ando trastabillando”.

Matilde Obregón y Mario Casillas, con bastón y gorra, de pie en un interior. Un pizarrón blanco con menú y una escalera de madera son visibles
Mario Casillas y Matilde Obregón dialogan durante una entrevista en la Casa del Actor, en Ciudad de México, junto a un menú diario. (YouTube: Matilde Obregón)

¿Quién es Mario Casillas?

Mario Casillas Rábago nacido en 1938. Consolidó su carrera en la industria del entretenimiento gracias a su versatilidad actoral y a una potente voz que lo caracterizó en escena.

En la televisión, se convirtió en una figura imprescindible de los melodramas de Televisa. Participó en producciones emblemáticas como El extraño retorno de Diana Salazar (1988), Yo compro esa mujer (1990), La dueña (1995), Querida enemiga (2008) y Cuidado con el ángel (2008). Su presencia en la pantalla chica abarcó desde roles de reparto memorables hasta villanos de gran fuerza dramática.

Su paso por la cinematografía mexicana incluye títulos fundamentales de las décadas de 1970 y 1980. Destacan sus actuaciones en las películas Emiliano Zapata (1970), la comedia Tonta, tonta, pero no tanto (1972) y el crudo drama criminal Las Poquianchis (1976), dirigido por Felipe Cazals.

Valentina Gilabert, Mario Casillas
Mario Casillas habló sobre el brutal ataque que recibió su nieta Crédito:Cuartoscuro

Además de su labor frente a las cámaras, ejerció una notable influencia en el gremio artístico de su país. Casillas asumió un rol de liderazgo político y sindical, llegando a presidir el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), donde trabajó activamente por la defensa de los derechos laborales y de propiedad intelectual de sus colegas en México.

Su legado combina el talento interpretativo con el compromiso hacia su comunidad profesional.

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