Andrés Tovar confesó que quiere tener 3 hijos con Maite Perroni, pero no piensan casarse por bienes mancomunados

Maite Perroni está por convertirse en la penúltima RBD que contraerá matrimonio -siendo Christopher Uckermann el único que no ha tenido planes de boda- y ante la gran expectativa todo lo que tenga que ver con la unión civil y los planes a corto plazo han provocado que la pregunta sobre si tendrá hijos con su futuro esposo, Andrés Tovar, sea muy recurrente en cada encuentro público.

Ahora fue el turno de el productor de Acércate a Rocío, en TV Azteca, pues a su llegada a la Ciudad de México, algunos reporteros no dudaron en preguntarle todos los detalles de su próximo enlace matrimonial con la actriz de Rebelde, siendo la respuesta sobre cuántos hijos le gustaría tener con ella una de las cosas más importantes de su conversación y que ya ha generado gran expectativa en redes sociales, pues Anahí, Dulce María y Alfonso Herrera ya son padres y casi toda la generación de nuevos “rebeldes” estaría a punto de completarse.

“Lo hemos platicado ella y yo y los [hijos] que Dios nos mande, que nos los mande con salud. Yo creo que dos hijos es lo más responsable ahora, ojalá se nos dé. 1, 2 o 3 estaría padrísimo”, expresó antes de bromear sobre si le gustaría formar un equipo de fútbol o mínimo uno de básquet con su futura esposa, declaraciones recolectadas en el canal de la periodista Berenice Ortiz.

Con miles de likes y comentarios, la noticia de comprometidos se convirtió en tendencia de redes sociales (Foto: Instagram/@maiteperroni)

El productor que durante una época trabajó en Imagen Televisión aseguró que ambos se sienten muy contentos con los planes de su futura boda, a pesar de que más de uno a calificado la fecha tan cercana desde su anuncio como “algo muy precipitado”, sin embargo está más que listo para volver al estado de casado, después de su matrimonio con la también actriz Claudia Martín -siendo esto la causa de que se le señalara a la cantante como “una Karla Panini”-.

“Me siento muy bien, muy contento, muy emocionado. Estamos muy felices y, ¿qué les digo? Ya estoy listo, pero más que nervios tengo emoción, alegría. Es el sentimiento que nos embarga a los dos. Los dos hemos estado viendo lo de la boda, la verdad, pero con toda la alegría y el gusto organizando todo muy rápido. Gracias a Dios todo está saliendo muy bien y estamos contentos con los resultados”, aseguró.

Maite Perroni y su pareja Andrés Tovar han enfrentado en más de una ocasión rumores de embarazo (Foto: Instagram/ @maiteperroni)

Enfrentando todo tipo de cuestionamiento, Andrés Tovar también habló sobre las decisiones que como pareja están tomando a cerca de su próxima unión de vidas, pues dentro y fuera del mundo de los espectáculos, los divorcios llevan una importante tendencia de batallas legales por los bienes materiales, algo que al parecer no será en su caso pues aseguró que no piensan estar casados por vienes mancomunados, o al menos no mientras no tengan hijos, ya que con ellos las cosas sí cambiarían para el bienestar de ellos.

“[Lo de los bienes mancomunados o separados] es algo que estamos platicando, pero ella y yo tenemos una gran relación, nos conocemos muy bien. Yo respeto su trabajo y su carrera y ella la mía, entonces siempre lo más saludable es que cada quien tenga lo suyo. Ya cuando tengamos familia pues proveer y priorizar que los hijos estén protegidos”, finalizó el productor de TV Azteca.

Se espera que las tres RBD estén juntas de nuevo Fotos: AFP EFE Cuartoscuro

Ante la próxima boda, la expectativa por saber que RBD´s estarán presentes en la fiesta ha aumentado, pues el director Paco Álvarez, esposo de Dulce María, confirmó que ya fueron invitados, mientras que el caso de Anahí, Christian Chávez y Alfonso Herrera también se espera pues son muy cercanos a ella, por lo que Christopher Uckermann también estaría más que invitado.

