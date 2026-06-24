Así fue la discusión en vivo entre colaboradores de Flor Rubio por la que puso fin al programa ‘Dulce y Picosito’

La presentadora Flor Rubio sonríe en el estudio, en el contexto de su decisión de finalizar el programa ‘Dulce y Picosito’ por un conflicto en vivo entre colaboradores. (Instagram: Flor Rubio)

El programa digital Dulce y Picosito llegó a su fin de manera anticipada luego de una crisis interna que enfrentó a dos de sus colaboradores más visibles, Gabo Cuevas y Carlo Uriel. La disputa, que comenzó por diferencias relacionadas con el manejo de información periodística, terminó por fracturar la dinámica del proyecto encabezado por Flor Rubio y el productor Rafael Martínez.

La decisión fue anunciada durante una transmisión en vivo, donde la periodista confirmó el cierre de la primera temporada del espacio, aunque dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso bajo una nueva etapa.

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La llamada en vivo que detonó la polémica

El origen del conflicto se remonta a una emisión en la que Gabo Cuevas presentó información relacionada con una presunta situación fiscal de la periodista María Luisa Valdés Doria, conocida como “Maguicha”.

Durante el programa, Carlo Uriel sorprendió al equipo al establecer comunicación telefónica con la propia comunicadora para responder a la versión difundida al aire.

Flor Rubio explicó posteriormente que el problema no fue la réplica periodística, sino la falta de coordinación interna.

“Carlo no nos avisó que la tenía en la línea. Normalmente, ese tipo de cosas lo hacemos a través de un chat”, relató la conductora.

La periodista defendió el derecho de réplica y subrayó que este tipo de ejercicios forman parte del trabajo informativo. “La réplica en periodismo es algo totalmente natural”, afirmó.

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Sin embargo, reconoció que la situación tomó por sorpresa tanto a la producción como al propio Cuevas, ya que la intervención ocurrió en tiempo real y sin previo acuerdo.

Flor Rubio y los colaboradores Gabo Cuevas, Joel O'Farrili, AnaLuSalazar y Carlo Uriel participan en una transmisión en vivo del programa Dulce y Picosito. (YouTube: Flor Rubio)

Flor Rubio intentó salvar el proyecto

Tras la polémica, el equipo sostuvo reuniones para analizar lo sucedido y tratar de restablecer la convivencia laboral. De acuerdo con la conductora, incluso se evaluaron ajustes en la dinámica del programa para evitar nuevos enfrentamientos.

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No obstante, el conflicto volvió a surgir en emisiones posteriores cuando el tema regresó a la conversación pública y generó nuevas tensiones entre los colaboradores.

“Yo les soy honesta con la ilusión de que ya lo habíamos hablado el día anterior”, explicó Rubio al recordar que esperaba una discusión más tranquila cuando el asunto volvió a tocarse al aire.

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“Desafortunadamente, no sucedió así”, añadió.

Durante su tiempo al aire, hubo muchos desencuentros entre los colaboradores de Flor Rubio. (Dulce y Picosito, YouTube)

Rumores de agresiones y tensión fuera de cámaras

La controversia creció en redes sociales después de que diversas cuentas dedicadas a espectáculos difundieran versiones sobre presuntas agresiones físicas entre los involucrados.

Aunque los reportes hablaron de empujones, manotazos y otros incidentes, la explicación pública ofrecida por Flor Rubio se centró en las diferencias profesionales, la falta de comunicación interna y el deterioro de la relación laboral dentro del equipo.

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La conductora evitó profundizar en las versiones que circularon fuera de la transmisión y enfocó su mensaje en la imposibilidad de reconstruir la dinámica de trabajo que caracterizó al programa.

¿Regresará ‘Dulce y Picosito’?

Durante la despedida, tanto Gabo Cuevas como Carlo Uriel agradecieron la oportunidad de formar parte del proyecto y expresaron mensajes conciliadores ante la audiencia.

Mientras tanto, Flor Rubio confirmó que continuará con otros contenidos digitales, entre ellos Flor Rubio en Vivo, y adelantó que Dulce y Picosito podría regresar en el futuro.

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Por ahora, el programa cierra una etapa marcada por una controversia que trascendió las redes sociales y terminó por convertirse en el principal factor detrás de su cancelación temporal.