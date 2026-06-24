Así respondió Aline Hernández tras la filtración de las fotos actuales de Sergio Andrade

Aline llegó al altar con Sergio cuando ella tenía 15 años, actualmente se dedica a la conducción se televisión (Foto: Instagram)

La difusión de fotografías actuales de Sergio Andrade generó una fuerte reacción en redes sociales y entre quienes han denunciado los abusos del productor musical.

Aline Hernández, exesposa de Andrade, escritora y conductora, expresó su postura sobre la imagen filtrada, pidiendo justicia y visibilidad para las víctimas.

Aline Hernández pidió difundir las imágenes y exigió justicia

Aline Hernández compartió en sus redes sociales las fotografías recientes de Sergio Andrade y llamó a su audiencia a no guardar silencio.

En una historia de Instagram, la conductora de Al Extremo publicó las imágenes con el mensaje: “Así luce hoy nuestro abusador Sergio Andrade. Ayúdanos a encontrar a este p*d. Difunde, comparte #verdadyjusticia”.

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(Instagram)

En su publicación, Hernández también se dirigió a sus seguidores: “Disculpen las molestias que estas imágenes le ocasionan... pero este p*d y abusador así luce hoy. Compartan y difundan para dar con él. El mejor regalo que le puedes dar a tu abusador es el silencio”.

La presentadora acompañó el mensaje con los hashtags #callarnoesopción, #sergioandrade, #sebusca, #depredador y #verdadyjusticia, reforzando su llamado a la acción.

Antonia filtró las fotos de Sergio Andrade y confirmó su autenticidad

La aparición de las imágenes de Sergio Andrade fue posible gracias a la filtración que realizó Antonia, hija del productor.

(Instagram)

En días recientes, Antonia compartió en sus historias de Instagram fotos actuales de Andrade y confirmó su veracidad ante las dudas: “Muchos tienen duda de si es él de las fotos. Claro que lo es. Son fotos propias”.

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Antonia pidió que la difusión de las imágenes sirviera para evitar que más personas fueran engañadas o puestas en riesgo por el productor, además de solicitar que cualquier información sobre su paradero fuera reportada a las autoridades

La publicación de las imágenes provocó una oleada de reacciones en redes sociales y renovó el debate sobre la búsqueda de justicia para las víctimas del llamado “Clan Trevi-Andrade”.

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