Qué pasó realmente con Alexis Vega y la fiesta con Antuna que causó el “dúo tamarindo”

La afición apodó a Alexis Vega y Uriel Antuna como el "dúo tamarindo" por un escándalo que protagonizaron en 2020 (Foto: Getty Images)

En el fútbol mexicano diferentes jugadores han protagonizado escenas escandalosas fuera de la cancha, principalmente por su comportamiento extradeportivo y que han llegado a comprometer la imagen de un club, tal fue el caso que vivió Alexis Vega con Uriel Antuna cuando ambos jugaban con Chivas.

Bajo el contexto de la contingencia sanitaria que vivió México en 2020 a causa de los contagios por COVID-19, ambos futbolistas se grabaron conviviendo en una fiesta, la cual rompió todos los protocolos sanitarios y además expuso la imagen de los jugadores consumiendo bebidas alcohólicas.

Dicha grabación en internet dio paso al apodo del “dúo tamarindo” y desencadenó una serie de sanciones. A dos años del incidente, Alexis Vega encaró la situación y contó la verdad detrás de la fiesta que le causó el cese del club Guadalajara y diversas críticas en el medio deportivo.

La foto que subió Alexis Vega a su cuenta de Instagram recordó el momento en el que él y Antuna fueron separados del plantel por festejar en plena pandemia por Covid-19 (Foto: Instagram/ @alexisvega.9)

El actual delantero del Rebaño confesó que fue un gran error pues no imaginó que la directiva tomara represalias de tal magnitud pero aseguró que en ningún momento pensó en exponer la intimidad de Antuna y de su fiesta de la forma en la que la hizo a través de Instagram. Fue en entrevista con el Escorpión Dorado, para su canal de YouTube, en donde contó su versión.

Aclaró que en primera instancia no pensaba ir a la fiesta que organizó Antuna para celebrar su cumpleaños número 23 pues ya era tarde y al día siguiente tenían un partido contra Toluca. Sin embargo, el ahora jugador de Cruz Azul lo llamó por teléfono para ir y pasar un rato. Junto con su familia se alistó y llegó a la fiesta, pero años más tarde la calificó como un error.

“Me aventé la cagada de mi vida, tienes que cagarla para poder aprender”.

¡ALEXIS VEGA CONFIESA LO QUE LE DIJO PELÁEZ Y VUCETICH TRAS LOS VIDEOS CON URIEL ANTUNA!



El delantero de @Chivas da detalles sobre el día en que fueron captados como el “Dúo Tamarindo”⚽️🇲🇽🐏. pic.twitter.com/Cb1dv716Lk — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) September 21, 2022

Debido a que estaba en curso la pandemia por coronavirus muy pocas personas fueron a la celebración, según la explicación de Vega eran 10 personas, en su mayoría familia de ambos jugadores. Fue ahí cuando Uriel le acercó un vaso de vodka con jugo, la cual la aceptó por cortesía para brindar.

Un tío del Brujo Antuna llegó con una agrupación norteña para amenizar el evento, así que el delantero tapatío pensó en grabar una insta stories para sus close friends en redes sociales y fue ahí en donde cometió el error.

“Llega el norteño y le digo al Brujo ‘vente vamos a grabar una historia para close friends. Grabo la primera historia y sí la subo a mis mejores amigos, pasan dos canciones y yo todavía no me terminaba la cuba, seguía con la misma y le digo ‘vente hay a grabar otra güey’. Y la grabo y le quiero apretar a ‘mejores amigos’, pero yo no me di cuenta y le apreté al normal. Bloqueé mi celular pensando que lo subí a ‘mejores amigos’”, narró.

Debido a que el video quedó a disposición de todos los fans del jugador de Guadalajara, empezaron a circular una serie de reclamos por parte de la afición. El hermano de Vega fue quien le hizo notar su error “hermano, ve lo que subiste, puras mam****s, eres un pen*****o”.

El "dúo tamarindo" se separó en enero de 2022 cuando Antuna fichó con Cruz Azul (Foto: Getty Images)

De inmediato notó la reacción que desencadenó así que abandonó la fiesta para llegar a su casa, en donde ya lo estaba esperando una llamada de Ricardo Peláez, director deportivo del club. “Me espanté, agarré a mi señora y me fui a la casa. Cuando llego recibo la llamada de Ricardo, ‘otra vez ustedes, no entienden...’, me empezó a regañar”.

Al día siguiente se presentó en las instalaciones del club pues tenían que viajar a un partido importante. Peláez los dirigió con Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Chivas en aquel tiempo, y les informaron que serían suspendidos del plantel por tiempo indeterminado.

“Llegué con Antuna, hablamos con Vucetich y dijo que era decisión de arriba que nos iban a separar por tiempo indefinido. Ahí me empecé a cagar. Me sentí de la v****a porque el Brujo no tenía nada que ver, yo la cagué. Nos dijeron: ‘No viajan al partido, se quedan por tiempo indefinido’”, finalizó.

Después del comunicado del club, ambos futbolistas estuvieron un lapso de poco más de un mes así, tiempo que fue de aprendizaje para Alexis Vega.

