Así fue el recorrido que “hizo” el Dr. Simi que pateó Dua Lipa

El pasado 21 de septiembre, la cantante Dua Lipa realizó un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, uno de los videos que más se viralizó fue el momento en que pateó un muñeco de Doctor Simi.

La usuaria de TikTok @valeriaalfaro1092 fue quien diseñó y arrojó el peluche, por lo que mostró desde su perfil el camino que recorrió desde su lugar de residencia hasta el Foro Sol, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la CDMX.

En la publicación, la internauta escribió lo siguiente: “El simi que Dua Lipa pateó”; dejando ver que en sus manos, el peluche había recorrido dos vuelos, estuvo en una habitación de hotel, lo llevó al Zócalo de la CDMX, estuvo esperando que iniciara el ingreso al Foro Sol desde las filas y “vio” el atarceder en espera de llegar a las manos de la intérprete de Levitating.

Finalmente, la reacción de la cantante Dua Lipa no fue la esperada, pues mientras estaba en la pasarela, vio el muñeco que lanzó @valeriaalfaro1092 y lo pateó de regreso al público. Si bien no se trató de un rechazo malicioso, pues diversos usuarios de Twitter señalaron que lo habría aventado para no caerse, la londinense se sumó a la lista de personas que rechazaron al Doctor Simi.

Entre los memes y los comentarios de redes sociales, la gente comenzó a asegurar que la acción de Dua Lipa habría “desencadenado” el sismo de 6.9 que despertó a la Ciudad de México en la madrugada del 22 de septiembre y que tuvo epicentro en Coalcomán, Michoacán.

Además, se generó polémica sobre la real importancia que debería tener el muñeco de Farmacias Similares, desatando varias conversaciones en Twitter en torno al video del “recorrido” que hizo el pequeño Dr. Simi.

Están colapsando en el Tweet... por un peluche, wow. pic.twitter.com/yAvErgMbc0 — El Exañero (@exa_hernandez) September 22, 2022

Desde el Corona Capital de 2021, se volvió una tradición entre el público mexicano arrojar peluches de Dr. Simi a artistas nacionales e internacionales. Además de que algunas personas muestran el proceso de caracterización del muñeco, resultaron llamativas las reacciones de las bandas y cantantes al recibir su regalo. Por ejemplo Rubén Albarrán, quien descabezó al pequeño doctor de tela.

Un día antes del show, Dua Lipa visitó varios lugares icónicos, incluido el Nido de Quetzalcóatl, ubicado en Naucalpan de Juárez y el Museo de Frida Kahlo de la alcaldía Coyoacán, conocido también como La Casa Azul.

Horas después de su concierto, la cantante estuvo de fiesta en Looloo, un centro nocturno de la alcaldía Cuauhtémoc. Durante su visita también fue vista a lado de un misterioso hombre.

Fue en punto de las 01:16 horas de este 22 de septiembre cuando el movimiento telúrico despertó a gran parte de la población debido a la activación de las alertas sísmicas. Minutos después de que se registrara el siniestro, cientos de usuarios en Twitter comenzaron a preguntar cómo estaría la cantante originaria de Reino Unido.

De manera inesperada, tuvieron una respuesta casi de inmediato, pues el usuario @Dios_Padre publicó un video de las primeras reacciones de Dua Lipa ante el sismo que fue perceptible en la Ciudad de México y otros estados como Jalisco y Colima.

En la grabación de apenas 16 segundos, se puede notar cómo la cantante estaba confundida por la situación, pero en ningún momento perdió la calma ante el temblor. Además, estaba rodeada de su grupo de guaruras que se mantenían al tanto de cualquier posible eventualidad generada por el movimiento.

