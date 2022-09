Arturo Zaldívar dijo que aventar peluches del Dr. Simi no es ilegal y se le fueron encima

Arturo Zaldívar explicó legalidad de aventar peluches del Dr. Simi (Foto: capturas de pantalla)

Hoy en día TikTok es una de las redes sociales más populares entre la población, de tal manera que hasta funcionarios y personajes inmersos en la política le han entrado para subir su propio contenido. Una de esas figuras es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

El domingo 18 de septiembre, Zaldívar compartió un video a través de su cuenta de TikTok para explicar si es ilegal o no el aventar peluches del Dr. Simi durante conciertos y eventos masivos. En un clip de 18 segundos, el funcionario aclaró que no es ilegal.

“No es ilegal, sólo te sugiero que respetes el reglamento correspondiente”, expuso el ministro mientras sujetaba un peluche en sus manos. Además, aprovechó para emitir una serie de recomendaciones para no incurrir en otro tipo de faltas. “(Sugiero) que no se le avientes en la cara a alguien, y sobre todo que no escribas mensajes de odio”.

Sin embargo, pese a que sus seguidores al interior de dicha red social reaccionaron positivamente al contenido del jurista, con comentarios como “hace falta un Dr. Simi de nuestro rockstar de la corte”, “te quiero mucho, Ministro Zaldívar” y “Usted se me haría un buen candidato para presidente 2024″, en otros espacios se le dejaron ir con todo.

Tal vez fue el caso del panista Javier Lozano, quien a través de su cuenta de Twitter comentó: “Me cae que solo porque lo veo lo creo”, además de que ironizó con el siguiente comentario: “El presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, sale en defensa de jueces y magistrados ante los embates del inquilino de Palacio Nacional. ¡Ya era hora! ¿O no?”, acusando las “prioridades” del funcionario.

Entre tanto, diversos usuarios también se sumaron a las críticas. “En México ‘lo normal’ es que no haya justicia, pero el Ministro Arturo Zaldívar está ocupadísimo respondiendo en TikTok si es legal o ilegal tirar peluches en un concierto” y “Que alguien le quite el celular, por favor..” fueron algunas de las quejas.

Javier Lozano criticó al ministro Zaldívar por compartir TikTok (Cuartoscuro/ Andrea Murcia, Cuartoscuro/ Mario Jasso)

Por su parte, el ministro Zaldívar se unió a dicha comunidad desde septiembre del 2021. “Como ustedes saben, soy nuevo en TikTok; decidí ingresar a esta plataforma porque me interesa acercarme a la parte más joven de nuestra sociedad”, expresó en uno de sus primeros videos en dicha red.

El también docente de derecho utiliza dicha plataforma para explicar procesos judiciales que se van al interior del Máximo Tribunal, así como para brindar su opinión respecto a diversos temas.

¿Cómo surgió la tendencia por aventar peluches del Dr. Simi?

La nueva tradición por aventar este peluche comenzó durante el evento Corona Capital en su edición 2021, cuando la cantante Aurora Aksnes fue la primera en recibir uno durante su presentación. Lo levantó del piso, lo abrazó y se mostró con el muñeco ante la gente.

Posteriormente el Dr. Simi apareció en medio del concierto que la agrupación Coldplay brindó en Monterrey, Nuevo León, en marzo de este año. En dicho evento, el vocalista de la banda, Chris Martin, cargó al peluche sobre sus hombros.

La cantante Rosalía presumió los peluches que recibió durante sus presentaciones en México (Foto: Twitter)

Desde entonces la figura se ha hecho presente en una gran variedad de conciertos de artistas nacionales e internacionales, como Rosalía en agosto pasado, o Maroon 5. Incluso la naciente tradición ha cruzado fronteras, pues a principios de agosto un Dr. Simi golpeó en la cara a Lady Gaga durante un concierto en Toronto.

Por esta razón, diversos recintos han prohibido la entrada con peluches a los conciertos, mientras que en otros casos son los mismos grupos de fans que se han posicionado en contra de aventar peluches, como lo hizo el fandom de Rammstein en México.

