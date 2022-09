Así luce el atractivo padre de Dua Lipa que se robó suspiros en redes sociales

El hombre presume los logros de Dua Lipa en redes (Foto: Ig dukagjinlipa)

Después de que el miércoles pasado Dua Lipa diera un inolvidable concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México y posteriormente presenciara el sismo de magnitud 6.9 que se originó en Cacolman, Michoacán, y retumbó en la capital del país, otro miembro de su familia comenzó a viralizarse.

Se trata de Dukagjin Lipa, quien es su atractivo padre y se robó más de un suspiro en redes sociales después de que fue captado por TVNotas recorriendo las calles de Zona Rosa en la CDMX.

Fue principalmente en Twitter, donde algunos usuarios comenzaron a compartir imágenes del progenitor de la intérprete de éxitos como Levitating, One kiss o Break my heart y aprovecharon para resaltar que el hombre de 53 años era muy guapo.

“Ustedes sigan persiguiendo a #DuaLipa yo me quedo con el papá hermanas”. “Dua Lipa me está gustando para hijastra”. “Lo que más me gusta de #DuaLipa es su papá”. “Por favor, hablemos del tema que realmente importa: el padre de Dua Lipa aka Dukagjin Lipa. Por Dios, QUÉ HOMBREEEEE”, son algunas de las menciones que abundan en redes sociales.

Usuarios suelen llenar de buenos comentarios las publicaciones del hombre (Foto: Ig dukagjinlipa)

De acuerdo con TVNotas, fue el pasado 20 de septiembre cuando se observo al progenitor de Dua Lipa acompañado de su esposa Anesa. Se les vio mientras salían del hotel alrededor de las 13:00 horas con la finalidad de conocer un poco la Ciudad de México.

Algunos fans que reconocieron al señor se le acercaron mientras paseaba y él accedió a tomarse algunas fotografías con ellos.

Es por esto que si no conoces al padre de la británica a continuación te decimos todo lo que debes saber sobre el “Nuevo novio de México”.

Quién es Dukagjin Lipa

Dukagjin Lipa, quien también es conocido como Dugi se naturalizó como británico aunque nació en Pristina, Kosovo. Además de Dua también tiene otros dos hijos: Gjin y Rina.

El padre de la cantante vino a México (Foto: Ig dukagjinlipa)

El hombre de 53 años se caracteriza por utilizar sus redes sociales para compartir los éxitos de la cantante de New Rules y celebrar todos los logros que tienen sus demás hijos. Además, es el fundador y CEO de una agencia llamada REPUBLIKA Comunications Agency y funge como director del festival Sunny Hill.

El padre de Dua Lipa suele acompañar a la cantante británica durante sus giras internacionales y desde sus historias de Instagram comparte los momentos más representativos de las presentaciones.

Pero, sin lugar a dudas, lo que más ha cautivado a los internautas es el físico del hombre, quien no duda en compartir de vez en cuando una que otra fotografía en sus redes sociales disfrutando plácidos momentos en diversas partes del mundo.

Así, comentarios como: “Hot daddy”. “Como la tengas, como te huela, así mero”. “Papasoteeee” o “Qué guapo” no faltan en sus publicaciones.

El padre de Dua Lipa es bastante activo en redes sociales (Foto: Ig dukagjinlipa)

Así fue el concierto de Dua Lipa en CDMX

Durante su reciente presentación en México, Dua Lipa no dudó en hablar en español para sus fans, lo cual dejó muy sorprendidos a los asistentes y la aclamaron por la fluidez que tiene con el idioma.

“Yo quiero decir muchas cosas, pero mi español no es perfecto, yo los quiero y esta noche voy a intentar para ustedes. Gracias, los quiero muchísimo México, okay vamos a disfrutar del show”, se le escucha decir en algunos videos que circulan en redes sociales.

Una vez más, sus seguidores estallaron y se denotaron agradecidos porque la artista británica se haya esforzado en hablar en este idioma.

