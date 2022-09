Verónica Castro confesó que nunca quiso a Valeria Liberman

Verónica Castro arremetió contra Valeria Liberman, una de las exesposas de Cristian Castro, pues sigue sin poder ver a sus nietos por culpa de ella (Fotos: Getty Images)

Luego de más de 10 años de la polémica separación de Cristian Castro y Valeria Liberman, Verónica Castro reveló que desde que conoció a su exnuera no quería que fuera parte de su familia y, hasta el día de hoy, guarda un gran enojo contra ella.

Valeria Liberman y Cristian Castro estuvieron casados de 2004 a 2009, tiempo en el que procrearon dos hijos, Simone y Mikhail, a quienes ni Cristian ni Verónica han podido ver desde el divorcio debido a que Valeria no lo permite.

Y es que luego del divorcio, comenzaron a surgir las acusaciones de Liberman en contra del cantante, entre ellas que él la golpeaba, así como también lo hacía con Verónica. Esto causó una separación casi total de ambas familias.

Valeria Liberman no ha permitido que sus hijos, quien están en plena juventud, hablen con su papá, según dijo Verónica (Foto: Reuters)

Durante la entrevista que la actriz dio a Ventaneando, confesó que su molestia hacia la abogada argentina no comenzó con las acusaciones que hizo contra el Pollito Feliz, sino desde que vio que Liberman quería separar a Cristian de su primera esposa.

“Fue una pésima pareja. Nunca la quise porque yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran, ella lo sabía, y no me gusta que una mujer haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo de su esposa primera”, dijo la protagonista de Los ricos también lloran.

Este comentario desencadenó que hablara acerca de su molestia por el comportamiento de Valeria con sus hijos, pues confirmó que hasta hoy no ha podido ver a Simone y Mikhail y, de nueva cuenta, tachó a su exnuera de ser una persona “agresiva” con su mamá.

“No estoy de acuerdo en su proceder con las creaturas porque finalmente los que terminan perdiendo son los niños, se perdieron del amor, del cariño, de la entrega que yo tenía guardada para mis creaturas (...) Ella era una persona que era muy agresiva con su mamá y se lo dije antes de que se casara con Cristian, que no le siguiera faltando al respeto a su mamá porque no era así”, arremetió Verónica.

La actriz no detuvo ahí sus acusaciones pese a que comentó que no quería hablar mal de Valeria. Sentenció que no la quiere y que nunca lo hizo porque siempre ha distanciado a sus nietos de ella y de Cristian, posiblemente “inyectándoles” una dosis de odio.”

“No la quiero a ella. Quisiera que los niños se acercaran a mí para que sintieran un poquito de cariño, de amor y de respeto y de ternura porque las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ellos

Valeria en su momento afirmó que Cristian la golpeaba y pateaba cuando estaba en el suelo. Además, también aseguraba que el cantante llegó a golpear a su mamá, Verónica (Foto: Reuters)

“Me da un poquito de cosa porque digo, bueno, ya tendrían que haber contactado a su papá telefónicamente o a su abuela, si quisieran, pero no lo han hecho quizás porque su mamá les ha inyectado a lo mejor una dosis de odio o de mentiras que no existen”, sentenció la histrionisa.

Al ser cuestionada por Pati Chapoy acerca de su nieta más pequeña, Rafaela, Verónica nuevamente comentó que no la ha podido ver ya que hubo “diferencias” con Paola Erazo. A la colombiana también la tachó de ser agresiva y “yo no me llevo con la agresión”, comentó.

“Hubo una diferencia con su mami, pues no estábamos de acuerdo en algunas cosas que se me hacen agresivas y yo no me llevo con la agresión, y me dolió en el alma”

Y es que una de las últimas polémicas que Verónica Castro atravesó a causa de sus nietos fue precisamente luego del cumpleaños de Rafaela, a quien supuestamente le había organizado una fiesta, pero su mamá no le permitió viajar.

