La verdad detrás de la fiesta que Cristian Castro le hizo a su hija

Cristian Castro no ha dicho nada al respecto (Foto: Archivo)

Hace una semana, Cristian Castro estuvo en el ojo público después de que su madre, Verónica Castro, denunciara que el cantante de Azul le organizó una fiesta de cumpleaños a su hija Rafaela en Uruguay, pero que esta no acudió a la celebración.

“Cris le preparó su festejo pero no llegó, espero se puedan encontrar en algún momento”, escribió Verónica desde sus redes sociales.

Y es que la pequeña cumpliría ocho años, por lo que su abuela añadió al mensaje, la imagen de la presunta invitación al festejo.

En cuanto a los motivos por los cuales Rafaela tal vez no asistió, se dijo que pudo ser porque la niña actualmente está viviendo en Colombia con su mamá Paola Eraso y la celebración era en Uruguay, país donde El Gallito Feliz decidió vivir desde hace unos meses mientras espera que le entreguen una casa en la que residirá con Rafaela.

Veronica con su nieta (Ig: @rafaelacastroficial)

También se comenzó a decir que existía la posibilidad de que dicho festejo jamás hubiera sido planeado, por lo que el programa Ventaneando investigó sobre el asunto y durante su emisión vespertina del miércoles pasado dio a conocer nueva información.

El show conducido por Pati Chapoy contactó al Hotel After de Montevideo, Uruguay, sitio en donde se dijo que había sido planeado el evento. Ello con la finalidad de conocer si en efecto el cantante hizo una fiesta para su hija o no.

En este sentido, los administradores del hotel ahondaron en que Cristian Castro permaneció unos cuantos días hospedado en el lugar, pero se puntualizó en que se retiró antes de lo planeado.

La invitación se dio a conocer por las redes sociales de Verónica Castro (Foto: @vrocastroficial)

No, él no está alojado acá en el hotel. Estuvo alojado solo dos noches, hasta el día 5. No, la verdad no tenemos esa información (respecto a si está en otro lugar hospedado o si ya le entregaron su casa), sí se retiró antes de lo pactado, pero no sabemos hacia donde.

Asimismo, el hotel confirmó que durante la estancia del intérprete de éxitos como Por amarte así, Lloviendo estrellas o Es mejor así, se iba a hacer la fiesta de Rafaela.

“Estuvo solo dos o tres noches. Sí, ese evento iba hacerse acá, pero se canceló, sí es lo que salió en la prensa, la verdad nosotros no tenemos detalles de eso. Nosotros no lo vimos, él no entraba y salía por la puerta principal del hotel”, dijo.

Paola Erazo y Cristian Castro son padres de Rafaela (Foto: Archivo)

Cabe recordar que, cuando Verónica Castro dio a conocer qué había sucedido con la celebración de su nieta, los internautas no tardaron en reaccionar y varios de ellos aprovecharon para felicitar a la pequeña por su cumpleaños y señalar que los conflictos entre adultos no deberían inferir en los menores.

“Que injusto... Muchos papás viven así, esperando festejar cumpleaños”, “Así pasa con mujeres frustradas, resentidas y rencorosas, que utilizan a los hijos como moneda de cambio para desquitarse de su ex. Al final los hijos sufren más y los abuelos”, “Que triste, no importa que sea, traten de que no se perjudique la bonita relación que tienen. Abuela-Nieta y Papá-Hija. Ojalá se puedan ver pronto, como dicen. Rafaela es una niña con buena vibra, que contagia toda la familia. Feliz cumple Rafaela, hija de muchas en México”, fueron algunas reacciones de los seguidores de Verónica”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en redes sociales.

