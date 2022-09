Verónica Castro confesó que su mamá “controló” sus salidas hasta su último día

Verónica Castro junto a su hermano José Alberto "El Güero" Castro y su madre. (Foto Instagram: @vrocastroficial)

En las últimas horas Verónica Castro se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por su reciente encuentro con Pati Chapoy. Y es que la reconocida actriz mexicana le enseñó a usar filtros en sus fotografías para borrar algunas líneas de expresión y así lograr un rostro rejuvenecido. Pero eso no fue todo, durante la entrevista que cedió previo a su cumpleaños número 70 presentó a su nana, mandó sus mejores deseos a Eugenio Derbez por su pronta recuperación y recordó a su madre.

Fue durante su charla con la conductora titular de Ventaneando donde se sinceró sobre el difícil proceso que atravesó por la pérdida de su madre, Socorro Castro Alba, quien murió en abril de 2021. La protagonista de Los ricos también lloran (1979) confesó que todas las defunciones que sufrió en estos últimos años fueron muy duras, pero sin lugar a dudas su madre dejó un espacio que nadie podrá llenar.

“Fueron tantas, tantas, tantas que sí me pegaron muy duro porque fueron muchos familiares. Obviamente la más importante de mi vida que es mi madre y muchos amigos, mucha gente del gremio artístico. Se fueron muchos actores, muchos cantantes, muchos famosos y ahora me quedé como abandonada, como sola, entonces a tragar pastillas para la depresión”, declaró para el programa de espectáculos.

Bajo este contexto confesó que en algunos momentos ha sentido la presencia de su madre y dio a entender que de cierta manera quiere que la acompañe.

La actriz cumpplirá 70 años el próximo 19 de octubre. (Foto Instagram: @vrocastroficial)

Siento que repente mi mamá me anda como llamando y le digo: “Gorda, aguántame tantito, no me empujes todavía”.

La también conductora recordó que cuando todavía estaba su madre en este plano terrenal solían mantenerse en constante comunicación, pero a veces era demasiado, pues frecuentemente checaba todo lo que hacía ejerciendo un tipo de control sobre ella. Esta compenetración que caracterizó su relación de madre e hija la afectó al momento de su pérdida, pues estaba acostumbrada a ello.

Verónica Castro junto a su hijo, Cristian Castro.(Foto: Twitter/@vrocastroficial)

“Mi mamá me hablaba diario: ‘¿dónde estás?, ¿qué haces?, ya regrésate’ [...] checaba diario estando yo vieja como estoy, nunca me soltó, ni un solo día. Entonces esa comunión que teníamos era tan fuerte que ahora sí me costó muchísimo trabajo dejarla”, dijo.

Verónica Castro contó que vivió con su progenitora durante su último año de vida y su lazo siempre fue inquebrantable. Por esa razón, cuando murió cayó en depresión, sin embargo, logró salir adelante y ahora entiende que se encuentra mucho mejor porque dejó de sufrir. Y es que meses antes de su fallecimiento, Socorro sufrió un aparatoso accidente que dañó su espalda.

“Me dolía verla sufrir [...] me afectó bastante, pero sí prefiero que esté descansando en paz y ahora yo también esto en paz porque hice lo que pude por ella, le di todo lo que quería, hizo todo lo que quiso, hasta el final estuve con mi mamá”, mencionó.

El actor se fracturó el hombro y tras pasar por el quirófano se encuentra en proceso de recuperación. (Captura de pantalla: Instagram/@ederbez)

¿Qué dijo Verónica Castro sobre Eugenio Derbez?

La actriz se encuentra promocionando Cuando sea joven, una película que marcó su regreso a la pantalla grande junto a Natasha Dupeyrón, Édgar Vivar, Michel Ronda, Eduardo Santamarina y Pierre Louis. Al respecto, confesó que cuando le propusieron el papel desconocía que Eugenio Derbez era el productor, pero cuando se enteró estuvo muy contenta.

Tras conocer el actual estado de salud del comediante, le mandó un mensaje: “Le quiero mandar besos a Eugenio porque ¡ay, Dios mío!, ve nada más qué suerte, íbamos a hacer la promoción juntos y me habló por teléfono, yo encantada. De repente le viene este asunto... le mandamos un beso a Eugenio, que salga adelante y que todo esté bien”, comentó para Ventaneando.

