Gobernador de San Luis Potosí propuso “capar a todos los violadores”

El gobernador de San Luis Potosí mandó una iniciativa al congreso de la entidad para exigir la castración de violadores y pena de muerte a asesinos

El gobernador constitucional de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que exigirá al Congreso de la entidad que sea aprobada la castración como castigo a violadores y la pena de muerte a los asesinos; así lo dio a conocer por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, para luego confirmarlo ante medios de comunicación.

En el marco del feminicidio de Chuyita Rodríguez, una menor de 14 años que fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre pasado para luego ser encontrado su cuerpo sin vida al día siguiente, el mandatario local aseveró que en su entidad no habrá más impunidad por violaciones y feminicidios.

El regente potosino aseguró que este tipo de crímenes van a seguir ocurriendo si no se actúa con “mano dura”. “En el tema que fue muy sonado el fin de semana con una violación de prácticamente una niña de 14 años en el municipio de Arista, y después asesinada; una cosa garrafal en San Luis Potosí, que va a seguir sucediendo si no metemos mano dura”, expresó por medio de un video.

Ricardo Gallardo Cardona exigió la castración como pena a violadores (Foto: Twitter/@RGC_Mx)

Por esta razón, Gallardo Cardona dio a conocer que envió una iniciativa al legislativo del estado para “capar a todos los violadores”. “Estamos mandando una iniciativa al Congreso local: vamos a exigir, no a pedir, que capemos: en San Luis Potosí se va a capar a todos los violadores”, aseguró.

Por su parte, agregó que los homicidas también deberán recibir la pena de muerte. “Y como aquellos que asesinan, también pedir su pena de muerte, porque eso no puede suceder en San Luis Potosí”, manifestó.

No obstante, el gobernador reconoció que también era un tema que tenía que ver con los Derechos Humanos, aunque aseguró que su administración no “solapará violadores”. Sabemos que van a haber muchas diferencias por parte de Derechos Humanos, sin embargo, no nos importa, ahorita lo que queremos es meter mano dura y si ellos quieren seguir solapando a los violadores, allá ellos, nosotros en San Luis Potosí no vamos a solapar a ningún violador”.

En el municipio de Villa de Arista se manifestaron por el asesinato de Chuyita (Facebook: Chevrolet Trucks San Luis Potosí)

Entre tanto, el único gobernador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la actualidad, arremetió contra las administraciones pasadas en la entidad, a quienes acusó de haberles dejando una “herencia maldita” para no poder hacer reformas a la legislación local. “Hay que recordar que las malditas herencias nos dejaron eso de no poder reformar la ley, de no poder meter mano dura, siempre cuidado los derechos humanos, pero dejando desprotegido a miles de personas en el caso de las violaciones”.

“Tenemos que erradicar la violencia y una manera de erradicarla es metiendo mano firme a esto, como la va a hacer ahora San Luis Potosí capando a los violadores”.

El mandatario justificó su propuesta con una comparación de animales que son castrados. “En el tema de los humanos pareciera que también son animales porque no se saben comportar y están violando a niñas, niños. Eso en San Luis Potosí ya no se va a permitir y se tiene castigar de una manera muy distinta, por eso es necesario capar a los violadores”.

Ricardo Gallardo es el único gobernador en la actualidad del Partido Verde (Foto: Twitter/RGC_Mx)

El caso del asesinato de Chuyita Lelixia Rodríguez Rodríguez conmocionó al país. Fue vista por última vez en la zona centro del municipio de Villa de Arista con dirección a la escuela. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la aparición del cadáver el día 15 de septiembre, en un baño del deportivo de Villa de Arista, con signos de violación y abuso sexual.

Pobladores de la región realizaron una manifestación para exigir a las autoridades el esclarecimiento del crimen, al tiempo que se señaló a Ricardo Gallardo Cardona y al presidente municipal de Arista, Bernabé Mares Briones, que la muerte de Chuyita no quede en el olvido.

SEGUIR LEYENDO: