Así fue la enternecedora reacción de Danna Paola al video de Alex Hoyer cantando “XT4S1S”

Tras estrenar su sencillo XT4S1S, Danna Paola volvió posicionarse en las tendencias de redes sociales, pues exhortó a sus fans a colaborar con ella y crear su propia parte en la canción. Sin embargo, fue su novio Alex Hoyer quien tampoco se quedó atrás y compuso una fragmento que dejó cautivada a la mexicana.

Fue a través de TikTok donde la intérprete de éxitos como Sodio, Oye Pablo o Amor ordinario lanzó el challenge, sin esperar que su enamorado sería uno de los que retomarían su canción.

“Holi, ¿Qué pasaría si tuvieras un verso en XT4S1S”, fue la convocatoria que lanzó Danna Paola hace unas semanas.

Pero el lunes pasado, la cantante compartió el clip de Alex Hoyer y se mostró sumamente emocionada con el resultado.

“El multiverso de nuestra canción es una locura, te amo loco”, escribió en la descripción.

En el breve audiovisual se escucha a Alex Hoyer cantando:

“Baby let me take you closer, put yo on a coaster, all my feelings getting high, the ceiling getting lower (bebé déjame tenerte cerca, ponerte en una montaña rusa. Todos mis sentimientos se elevan y el techo se vuelve más bajo). En una nota me tiene, no se detiene, una noche de tu boca es lo que se viene, todos mis sentidos se me van pa ti, pero a mí se que me conviene. Y ella no me deja pensar, sigo a su lado y me doy cuenta que vuelvo a empezar”.

Asimismo, mientras Danna lo escucha se le puede ver sonriendo y al final se acerca a su pareja que se encontraba con ella y le da un beso.

“Llévame a donde quieras, en qué momento sucedió esto?? damn baby, amo te amo”, colocó la famosa.

Las reacciones por parte de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios de ellos pidieron que los enamorados grabaran esa versión del sencillo.

“Saquen el remix pls”. “Ahora la necesito completa”. “La carita de enamorada”. “El remix perfecto y la pareja”. “Okay, pero el beso, ay, la mejor pareja del mundo”. “Vivan los novios”. “Es ahí donde se ve a los mil vientos que hacen un mega match, los amo”, fueron algunas de las menciones.

Durante un reciente encuentro con los medios, Danna mencionó que este nuevo sencillo es una forma de experimentar su música.

“Los estoy invitando a mi mundo, es éste, es la fiesta, el deleite, el no tabús. Yo estoy harta de los tabús, amigos, de verdad, de justo esto, de tenerle miedo a la palabra éxtasis. Amigo, te invito a que vivas todos los días en este estado, es increíble y dejar de preocuparte por lo que opinen los demás o lo que van a pensar”, dijo.

Respecto al video del cual Danna Paola participó como directora creativa, donde claramente aparecen escenas en alusión al consumo de alguna sustancia, la artista dijo que finalmente está contando una historia.

“Yo creo que más allá, también soy actriz y también creo historias y también escribo muchísimo y justo la representación de este videoclip es eso, es el viaje auditivo que es la canción, el viaje sensorial que te genera el videoclip, los cinco sentidos. Juego mucho con eso”.

