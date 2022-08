“La música es una droga”: Danna Paola defendió su mundo de XT4S1S

Danna Paola causó polémica en la presentación de su video, el cual ha sido señalado como una invitación al consumo de sustancias (Foto: Archivo)

Este 25 de agosto Danna Paola estrenó el video de su más reciente sencillo, el tema XT4S1S, que rápidamente acumuló miles de vistas en YouTube y cientos de comentarios encontrados.

Y es que la canción con la que la artista mexicana está experimentando con un sonido electropop, alejándose del género urbano, ha sido señalada por algunos como una incitación al consumo de drogas sintéticas.

El nombre del tema, una manera críptica de nombrar al “éxtasis”, aunado al video promocional, donde vemos a la cantautora viviendo una desenfrenada noche de fiesta rodeada de extravagantes personajes, ha avivado esta controversia.

La artista luce una imagen futurista muy al estilo 'Trinity' de The Matrix (Foto: Karla Tapia Infobae México)

Sobre ello fue cuestionada la artista de 27 años, quien un tanto incomodada, respondió ante la pregunta de que si no cree que está retando a la censura con su nueva canción.

“Hablamos de la fiesta loca, de la noche loca. Pero éxtasis es un estado de ánimo, amigo, te invito a que lo googlees. Yo no tengo responsabilidad de lo que tú interpretes. Yo estoy expresando mi arte, como ya lo dije, para mí es mi versión de mi mundo de caramelo, para mí la música es una droga muy adictiva y esta es mi representación de lo que a mí me genera y el mundo en el que yo vivo”, respondió la famosa a quien la cuestionó en la conferencia de prensa de presentación del videoclip.

Danna fue contundente al dejar claro que la canción que escribió en coautoría con su novio Alex Hoyer también es una invitación a experimentar los sentidos con intensidad y a alejarse de los tabús.

“Los estoy invitando a mi mundo, es éste, es la fiesta, el deleite, el no tabús. Yo estoy harta de los tabús, amigos, de verdad, de justo esto, de tenerle miedo a la palabra éxtasis. Amigo, te invito a que vivas todos los días en este estado, es increíble y dejar de preocuparte por lo que opinen los demás o lo que van a pensar”.

Respecto al video del cual Danna Paola participó como directora creativa, donde claramente aparecen escenas en alusión al consumo de alguna sustancia, la artista dijo que finalmente está contando una historia.

“Yo creo que más allá, también soy actriz y también creo historias y también escribo muchísimo y justo la representación de este videoclip es eso, es el viaje auditivo que es la canción, el viaje sensorial que te genera el videoclip, los cinco sentidos. Juego mucho con eso”.

La intérprete defendió su punto expresando que la palabra que da nombre a su canción puede tener los significados que cada quien le dé y no necesariamente la vincula con algún tipo de consumo. Asimismo aseguró que no está incitando al público a nada en particular.

“En el PR Kit que enviamos venía un palo santo para limpiar justo estas malas energías que hay alrededor y estas puyitas sobre lo conservadora que puede llegar a ser una palabra y depende en dónde la encasilles.

“No estoy incitando a nada. Va más allá, la palabra éxtasis es fuerte al momento en que la escuchas, pero cuando lo vives en una sensación y en un estado de ánimo... Cuando le cambias el concepto a las cosas y realmente las tomas por el lado que es y no por el lado negativo, ahí es cuando cambia todo”.

La cantante de 27 años ha optado por alejarse del sonido urbano y busca experimentar con el electropop (Foto: Instagram/ @dannapaola)

Para cerrar con el tema, la artista recalcó que cada persona tiene libre albedrío.

“Yo creo que no se trata de incitar a nadie, cada quien es libre de hacer lo que quiera en su vida. Yo soy una artista y mi manera de representar la música y un viaje auditivo y sensorial y de libertad de expresión en un lugar donde no existen estas cosas”.

