Cerraron la cuenta de Instagram de Manelyk González, la ex Acapulco Shore confesó qué fue lo que pasó

La ex 'Acapulco Shore' perdió durante semanas su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@manelyk_oficial)

La reina de los reality shows mexicanos está de regreso en redes sociales y como de costumbre ha decidido contar sin “pelos en la lengua” los motivos por los que su cuenta con más de 15 millones de seguidores en Instagram fue suspendida durante un tiempo, causando gran controversia ya que por medio de una alterna llegó a lanzar indirectas a algunos de sus ex compañeros más cercanos dentro de Acapulco Shore.

Hace solo un par de semanas, mientras se encontraba de vacaciones por diversos destinos turísticos de Europa, Manelyk González tuvo que recurrir a su cuenta de Twitter para explicar que por decisión propia no había dado de baja temporalmente su cuenta de Instagram, siendo la misma plataforma lo había hecho y los motivos no le habían sido revelados. Ahora con el perfil nuevamente en su poder, ha decidido confesar todo.

“La cuenta de Instagram, o sea esta que es mía, la cerraron por seguidores falsos, sí. Yo no sé quién puede tener, bueno sí tengo varias candidatas, pero bueno se recuperó. Yo venía regresando de estos tres meses que me fui de vacaciones, pero yo sí noté que me empezó a escribir gente como árabes o así como de Tailandia, pero yo dije ‘Oh, es normal’, porque durante ese viaje conocí Rusos y demás”, comenzó a explicar en un instalive.

Manelyk dejó un reality show de Televisa para acudir a dichas vacaciones (Foto: Televisa)

El largo tiempo que pasó la influencer en algunos de los destinos turísticos más concurridos por las juventudes la hizo pensar que “estaba siendo todo un éxito por Europa”, motivo por el que era razonable que el número diario de seguidores creciera de manera exponencial, así como muchos de ello se atrevieran a escribir en diversos idiomas sabiendo que ella era mexicana.

“Estuve con gente de todas partes del mundo. Me escribía gente de Dubai y yo decía ‘Wow, soy todo un éxito en Europa’, pero no, jamás me imaginé que eran seguidores falsos. De verdad no sé quién con la capacidad económica, porque digo según yo eso no es nada barato, me pudo meter tantos seguidores falsos y quién me puede odiar tanto como para decir ‘¿Cómo chingo a esta vieja o cómo la jodo?’, pues ‘Le cierro la cuenta de Instagram”, agregó.

Es importante señalar que la forma en la que miles de influencers trabajan es con redes sociales, siendo la plataforma de fotos el principal atractivo para las marcas que contratan sus servicios, por lo que el golpe bajo a Manelyk González sí la afectó laboralmente al principió, pero después se dio cuenta que por la gran cantidad de followers que posee algunas empresas la consideran “inalcanzable” cuando no es así.

Los fans de Manelyk González han acusado a Karime (Foto: Instagram/@karimepindter)

“Al principio sí me afectó mucho porque pues de ahí trabajo; a lo mejor no con 80 mil marcas como me gustaría, pero de que lo voy a lograr, pero si con mis cosas”, finalizó.

Aunque la considerada Reina de Acapulco Shore tiene una gran cantidad de detractores, el promocional de la décima temporada donde Karime Pindter, su ex comadre, besó a Jawy Méndez -su ex prometido- le ha dado una gran cantidad de apoyo en redes sociales, pues los amantes del programa de telerrealidad y conocedores de la historia, saben que ella fue muy incondicional con ambos y gracias a su carisma rápidamente se pudieron posicionar.

“Entre Karime y Celia Lora, pero de que es obvio que fue alguien con ese dinero y alcance ella tiene toda la razón”. “Más de 100 mil seguidores falsos, eso no es cualquier cosa, está más que claro que fue algunas de esas víboras”. “Casualmente supera por más de 10 millones a la ex comadre Panini y le tunden la cuenta, es obra de ella y la Lora”, escribieron fans.

SEGUIR LEYENDO: