Se viralizó en TikTok un “mini” Natanael Cano

Fueron muchos los internautas que encontraron un profundo parecido no solo en la voz, sino en el estilo (Fotos: Tiktok/@dibujos_eduardo5, Gettyimages)

Natanael Cano es un cantante que incursionó en los corridos tumbados, un sub género musical que combina el regional mexicano y los sonidos más lentos del trap, las canciones del joven inspiraron a otros artistas y recientemente se viralizó la grabación de un estudiante imitándolo.

Después del 15 de septiembre, Día de la Independencia de México, en TikTok se difundieron varias grabaciones de un estudiante cantando como Natanael Cano en lo que parece ser un convivio tipo kermés. El evento se realizó en el Colegio de Bachilleres (COBACH) 17 del estado de San Luis Potosí.

Impresionados por el parecido de la voz del adolescente con la forma de cantar de Natanael, los compañeros del estudiante de bachillerato comenzaron a grabarlo mientras hacía covers de Amor tumbado y Disfruto lo malo, dos de los más populares éxitos del joven de 21 años.

A lado del estudiante de COBACH aparecieron sus amigos, pues al parecer estaban en una pequeña competencia de canto, uno de ellos incluso lo bautizó como Natanael Junior, apodo que agradó a las personas que vieron los distintos videos virales.

El joven incluso acudió al evento escolar con una playera oversized y gorra similares a los que usa Natanael Cano, entre los comentarios se pudo leer que aunque usó como pista las canciones originales del cantante de corridos tumbados, su voz es muy similar sin la grabación de fondo.

“Ok pero viendolo con gorra”, “canta re bien”, “esa no porque lloro”, “canta bien hermoso”, “canta chido pero no entiendo porque lo comparan con Nata”, " a mí me gustan de esos” y “Me enamoré del Nata Cobach” fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en los diversos videos de TikTok.

Por el momento, el famoso de 21 años no ha reaccionado ante su “mini clon” o su “imitador”, como algunas personas lo llaman. Por otra parte, el Nata Junior o Nata Cobach tampoco ha revelado cuáles son sus redes sociales ante la atención que está captando su participación durante el festival de su bachillerato.

Qué son los corridos tumbados y quién es Natanael Cano

“Los corridos tumbados es regional mexicano como el que escuchaban ustedes, no sé, sus papás; pero con el sazón joven, regional mexicano más joven”, explicó el mismo cantante durante una conferencia de prensa previa a los premios Latin AMAs 2021. El sazón al que se refiere Natanael es la inclusión de hip hop y trap.

Este joven de 21 años es considerado el artista que incursionó en este subgénero, comenzó su carrera musical en el grupo Rancho Humilde y en el 2018 sacó su primer sencillo titulado El de los lentes Gucci. Actualmente tiene casi 6 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su canción Amor Tumbado tiene más de 120 millones de reproducciones en la misma plataforma.

Natanael Cano tiene 21 años y ha incursionado en varios géneros musicales (Foto: Instagram/natanael_cano)

Cuando Natanael Cano fue cuestionado sobre cómo le había ido en los ensayos, contó que “al principio no le entendía hasta que le agarró el modo y entró en confort”, también dijo que cuando gana algún premio, lo disfruta en lugar de festejarlo pues él festeja todos los días.

En 2020 este joven cantante hizo una colaboración con Junior H (con quien ya tuvo una polémica) y Ovi para el álbum Las Tres Torres, pero actualmente no está planeando algún trabajo de este tipo, contó que todas sus producciones en conjunto “se van dando” y que siempre está a la expectativa de alguna oportunidad. En abril de 2022 lanzó Nataoki junto a Steve Aoki.

