Steve Aoki en la Feria de San Marcos: pastelazos, 200 mil asistentes y un invitado especial

Así fue el concierto de Steve Aoki en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes

El espectáculo inaugural de la Feria de San Marcos 2022 estuvo a cargo de Steve Aoki y se llevó a cabo en el minuto cero de este 16 de abril. Cabe señalar que este evento cultural del estado de Aguascalientes había sido pospuesto por dos años debido a la pandemia por coronavirus.

Luego de musicalizar el conteo que dio inicio a la edición de la Feria de San Marcos, Steve Aoki sorprendió a los miles de asistentes con música electrónica e imprimió en la feria su estilo colorido, incluso se repartieron pelotas gigantes para que el público jugara con ellas mientras saltaban y disfrutaban de su música.

Steve Aoki en la Feria de San Marcos (Foto: Instagram/@steveaoki)

El show estuvo acompañado por vistosa pirotecnia y una interacción muy cercana por parte del productor estadounidense hacia su público, pues el DJ invitó a las personas a jugar con sus voces entre las canciones.

El DJ Steve Aoki se mostró muy cálido con los asistentes a esta feria

El público de la Feria de San Marcos se mostró solidario durante la presentación de Steve Aoki, pues se las ingeniaron para cargar a una persona que llevaba su silla de ruedas y lo llevaron hasta el escenario, sitio donde pudo tomarse fotografías junto al productor.

(Foto: Instagram/@steveaoki)

Además, Steve Aoki realizó su clásica repartición de pastelazos, tradición que ha realizado en conciertos como el Tomorrowland de 2016, eventos en los estados de Pachuca y Zacatecas en 2019, en Querétaro en el 2019 y el Lollapalooza de Chile en el mismo año.

Algunos afortunados recibieron un pastelazo de Steve Aoki #CakeMe

Este juego consiste en lanzar un pastel decorado con el nombre de este DJ directamente a la cara de los asistentes, contrario a lo que podría creerse, la persona que recibe su ración de pan y crema se siente halagada. Tal es el honor de recibir un pastelazo de Steve Aoki, que un joven realizó un cartel con el nombre #CakeMe.

La gente se siente honrada por recibir un pastelazo de Steve Aoki (Foto: Instagram/@steveaoki)

Por otra parte, Steve Aoki sorprendió con la presencia de Timmy Trumpet, un productor de música electrónica que se popularizó hacia 2016, el también DJ comenzó su participación con una trompeta hecha de papel en estilo caricatura y un tema de Panteón Rococó.

Timmy Trumpet y Steve Aoki realizaron un “sample” en vivo de la canción Arréglame el alma, después de que el público enloqueciera al identificar el tema, dieron paso al resto de su presentación.

Timmy Trumpet fue el invitado especial (Foto: Instagram/@steveaoki)

Cada momento destacado de esta presentación que duró casi una hora y media fue compartido por el mismo Steve Aoki en su cuenta de Instagram, además, lanzó un mensaje con el que demostró su amor por el público mexicano de la Feria de San Marcos:

“Mi más grande espectáculo en México! Cerca de 200 mil personas. Tomamos Aguascalientes anoche. Increíble multitud ¡Viva México!”, escribió el DJ de temas como Send it y Waste it for me. De igual manera, Steve Aoki etiquetó a Natanael Cano cuando sonó la canción en la que colaboraron.

El DJ quedó encantado con su visita a México (Foto: Instagram/@steveaoki)

La Feria de San Marcos reune una amplia variedad de artistas, los cuales se presentan en el palenque y teatro del pueblo. Asimismo, la festividad contempla una exposición comercial e industrial, en donde se realiza una muestra ganadera y local.

El programa oficial de la Feria de San Marcos se puede consultar en su sitio web y en sus redes sociales, estos son algunos de los artistas que participarán en el Palenque de este evento en el 2022:

Steve Aoki mencionó a Natanael Cano (Foto: Instagram/@steveaoki)

16 de abril: Pepe Aguilar

17 de abril: Carín León

18 de abril: Costeñito

19 de abril: Natalia Jiménez

20 de abril: Los dos carnales

21 y 22 de abril: Carlos Rivera

22 de abril (tardeada): Sebastián Yartra

23 de abril: Edith Márquez

24 y 25 de abril: Christian Nodal

26 de abril: Alfredo Olivas

27 de abril: Napoleón

28 de abril: Los Tucanes de Tijuana

29 y 30 de abril: Alejandro Fernández

1 de mayo: Remmy Valenzuela

(Foto: Instagram/@fnsm_oficial)

2 de mayo: Yuridia

3 de mayo: Grupo Duelo

4 de mayo: Emmanuel y Mijares

5 de mayo: Banda MS

6 de mayo: Matute

7 de mayo: Gloria Trevi

8 de mayo: Julión Álvarez

Por otra parte, en el Foro de las Estrellas se presentarán los siguientes artistas y bandas:

16 de abril: Marco Antonio Solís.

17 de abril: Intocable.

18 de abril: Tres tenores en homenaje a Don Vicente Fernández, acompañados de la Orquesta Sinfónica y un mariachi

19 de abril: Pandora y Flans

20 de abril: Guaynaa

21 de abril: Coque Muñiz, Rodrigo de la Cadena, y Carlos Cuevas

22 de abril: Grandiosas

23 de abril: Caifanes

24 de abril: Carlos Vives

25 de abril: Marc Anthony

26 de abril: Ximena Sariñana y Siddharta

27 de abril: Molotov

(Foto: Instagram/@fnsm_oficial)

28 de abril: Danny Ocean

29 de abril: La Arrolladora Banda Limón

30 de abril: Panteón Rococó

1 de mayo: Lucha libre

2 de mayo: Piso 21

3 de mayo: Morat

4 de mayo: Zoé

5 de mayo: Nicky Jam

6 de mayo: El Recodo

7 de mayo: La Adictiva

8 de mayo: Los Ángeles Azules

