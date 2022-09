Yordi Rosado lamentó haber participado en Big Brother: “La pasé mal”

Yordi Rosado entró al reality cuando tenía alrededor de 32 años. (Foto: YouTube/@Yordi Rosado)

En los últimos años Yordi Rosado ha ganado popularidad entre el público mexicano con su programa de entrevistas, donde casi todos los artistas que acuden como invitados especiales terminan llorando o confesando los tragos más amargos de su vida. Entre sus entregas más polémicas resalta una que tuvo con Luis de Llano, quien habló sobre los rumores sobre su supuesto romance con Sasha Sokol cuando era menor de edad provocando que la propia ex Timbiriche rompiera el silencio y lo denunciara públicamente por abuso.

Sin embargo, por muchos años el oriundo de la Ciudad de México permaneció bajo la sombra de Otro Rollo y Adal Ramones, pese a que colaboró en más proyectos. Y es que de acuerdo con sus declaraciones en Miembros al aire -programa donde colabora como conductor junto a Paul Stanley, Raúl Araiza y José Eduardo Derbez-, fue muy complicado que el público lo reconociera por su trabajo y no por haber formado parte del popular programa que salió del aire en 2007.

Adal Ramones fue el conductor principal de "Otro Rollo" y entre sus compañeros resaltaba Yordi Rosado, Gaby Platas y Mauricio Castillo. (Captura de YouTube)

Por esa razón, en 2003 aceptó participar en la segunda temporada de Big Brother VIP. Se trataba de un reality show transmitido por Televisa donde algunas celebridades del momento se internaban en una casa, convivían, peleaban y hacían retos hasta que fueran eliminados por sus compañeros. Después de aproximadamente 15 años, el conductor se sinceró sobre su experiencia en el programa.

Sin profundizar en detalles, Yordi Rosado confesó que en algún momento de su carrera lamentó haber formado parte del proyecto debido por el daño que causó en su imagen con los controversiales momentos que protagonizó, por ejemplo, su recordada pelea con Roberto Palazuelos.

Palazuelos llamó "pinch* empleado" a Yordi Rosado y eso desató una fuerte discusión entre ambos. (Fotos: El Archivo / captura YouTube)

“No me ayudó porque yo entré a Big Brother buscando separarme un poco de Adal, como para que ya no fuera ‘Yordi, el de Adal’, sino ya que me ubicaran. Pero terminó que salió como un super chillón, el güey que no sabía contar, entonces dije ‘madres, todo salió de la chingada’”, dijo para el programa que conduce en Univision.

No obstante, considera que de cierta manera sirvió para que ya no fuera reconocido por el público como un elemento más de Otro rollo: “Pero si hubo un momento donde dije ‘venía por una cosa y me fue de la ching*da [...] Estuvo chingón, pero sí la pasé mal”.

Raúl Araiza se solidarizó con su compañero y aplaudió que supo sacarle provecho a las situaciones que vivió dentro del reality gracias a su carisma: “Tienes mucho humor, ese es el chiste, saber reírte de ti, le sacaste buena publicidad a lo mismo”.

Daniela Rodrice podría participar en una nueva temporada de Big Brother VIP

Daniela Rodrice es sumamente popular en redes. (Foto: Infobae México/Marco Ruíz)

Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que Televisa retome el programa que les dio tanto éxito en una nueva edición VIP. Así comenzaron a surgir nombres de quiénes serían los famosos que podrían participar y entre ellos destacó Daniela Rodrice, quien con más de 11 millones de seguidores en TikTok ha logrado posicionarse como una de las influencer mexicanas del momento.

La creadora de contenido no ha confirmado nada hasta el momento, no obstante, durante una entrevista que cedió para Infobae México comentó que pronto realizará un proyecto en la CDMX: “No van a tener que esperar mucho. Pronto se va a ver algo fuera de redes sociales, fuera de lo que me conocen haciendo y la verdad si me tiene un poco nerviosa. Te puedo adelantar que me van a encerrar, me van a encerrar y hasta ahí. Se van a quedar frías hermanas”, dijo.

