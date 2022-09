Sasha Sokol aseguró que continúa esperando una disculpa de Luis de Llano: “No estoy tranquila”

La cantante ha pedido no lucrar con su historia (Fotos: Instagram/@sashasokolova/@luisdllanomacedo)

A varios meses de que Sasha Sokol denunciara públicamente haber sido supuestamente abusada sexualmente por Luis de Llano cuando era menor de edad y lo demandara por daño moral, la ex Timbiriche reapareció públicamente y reiteró que continúa en la espera de la reparación de daño.

Fue durante su llegada a la Ciudad de México, donde la cantante comentó para Multimedios TV que, después de destapar su caso, no ha sido sencillo para ella.

“No es para nada una época tranquila ninguna persona que haya vivido lo que yo viví, no estoy tranquila estoy pasando un momento difícil”, comenzó a decir.

De igual manera, Sokol apuntó que posiblemente los conocidos del productor musical tampoco estaban en su mejor instante, pero destacó que por ahora y debido a las acciones legales que tomó en contra de Luis de Llano no puede hablar mucho sobre los avances de la situación.

La cantante reapareció en Ciudad de México (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

“Me imagino que la familia de Luis también está pasando un momento difícil pero no podemos hablar del proceso porque eso es lo que pide el mismo proceso”, sentenció.

Asimismo, la cantante de éxitos como Con todos menos conmigo, Si no es ahora o Besos de ceniza apuntó que ella sólo espera contar con el arrepentimiento explícito de Luis de Llano, pues el monto de indemnización sería destinado para una organización destinada al apoyo de personas que han sufrido abuso sexual.

“Sólo estoy buscando que se estabilice la verdad, que me ofrezca una disculpa, me parece que es lo mínimo que se puede pedir, el monto no es para mí es para una asociación con la que firmé convenio en el que se entrega el 100% se llama ADIVAC A.C. y creo que es importante que haya un monto”, sentenció.

Sasha Sokol esperó que, tras haber hecho público su caso, otras víctimas de violencia busquen la ayuda que requieran.

“Mujeres y hombres, hay muchas personas que pasan por esto ojalá que pueda servir de inspiración o aliento creo que es una forma de empezar a sanar que ayuda”, concluyó.

Sasha Sokol ya ratificó su denuncia contra Luis de Llano recientemente (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Cabe recordar que fue a mediados de julio pasado, cuando la artista informó que inició un proceso legal en contra de Luis de Llano.

“Respondiendo a los requerimientos de información de diversos medios de comunicación y en nombre de la señora Sasha Sokol, se informa que el equipo legal que la representa inició una acción civil por daño moral en contra del señor Luis de Llano. El juicio civil fue admitido a trámite y el señor de Llano ya fue notificado”, se lee al inicio de un hilo de Twitter en la cuenta oficial de la artista, firmado por Despacho De la Calle, Madrazo, Mancera.

En la demanda se solicita que los tribunales declaren que existieron conductas ilícitas por parte del señor de Llano “que causaron daño moral en diversos aspectos a Sasha Sokol”, continúa el texto que señala que las acciones recientes del productor de los grupos Timbiriche, Garibaldi, Kabah y las telenovelas Alcanzar una estrella y Agujetas de color de rosa han “revictimizado” a la mujer de hoy 52 años.

“Como ella misma refirió, el señor de Llano promovió e inició una relación romántica con ella cuando era una niña de 14 años de edad. Recientemente, el señor de Llano se ufanó de forma pública de esta relación revictimizando con ello a Sasha Sokol.

SEGUIR LEYENDO